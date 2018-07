Anwil zaczyna w Ventspils – znamy terminarz Ligi Mistrzów

Drużyna z Włocławka rozgrywki Champions League zainauguruje w środę, 10 października, wyjazdowym meczem na Łotwie. FIBA opublikowała terminarz rozgrywek.

Anwil Włocławek, jako mistrz Polski, miał zagwarantowane miejsce w fazie grupowej. Oto terminy jego meczów w najbliższym sezonie koszykarskiej Ligi Mistrzów. Wszystkie spotkania w Hali Mistrzów wpisane są na godz. 18.00 – we wtorki lub środy.

10.10 – Ventspils – Anwil

17.10 – Anwil – kwalifikant*

23.10 – Avellino – Anwil

30.10 – Ludwigsburg – Anwil

06.11 – Anwil – kwalifikant

13.11 – Banvit – Anwil

21.11 – Anwil – LeMans

12. 12 – Anwil – Ventspils

18.12 – kwalifikant – Anwil

08.01 – Anwil – Avellino

16.01 – Anwil – Ludwigsburg

22.01 – kwalifikant – Anwil

30.01 – Anwil – Banvit

05.02 – Le Mans – Anwil

*kwalifikant – do grupy, w której zagra Anwil, dołączą jeszcze 2 zespoły z kwalifikacji

Wcześniej rywalizację rozpocznie Polski Cukier, który 20 i 22 września zmierzy się w 1. rundzie kwalifikacji z zespołem Smoków Mińsk. Pierwszy mecz odbędzie się w Toruniu.

Pełny, oficjalny terminarz (z godzinami spotkań) znajduje się TUTAJ >>

