Anwil zgniótł Dąbrowę – lider w świetnym stylu

Faktycznie to była najlepsza obrona w lidze. Anwil pewnie pokonał MKS Dąbrowa we Włocławku 83:63, trafiając w meczu ponad 50% rzutów.

Przez pierwsze 10 minut zanosiło się na otwarty, ofensywny pojedynek. MKS szybko trafił 3 razy z dystansu i zaczął mecz od prowadzenia 11:8. Udane akcje w ataku pokazał Aaron Broussard i goście po 1 kwarcie prowadzili 20:18.

Potem jednak Anwil zdecydowanie przykręcił śrubę w obronie.

Dąbrowa miała olbrzymie problemy z dochodzeniem do pozycji rzutowych, a po szybkim złapaniu 4 zespołowych przewinień, nie mogła też bronić na 100%. Włocławianie zaczęli drugą kwartę od serii 14:2 i na dobre odskoczyli gościom na ok. 10 punktów przewagi. Do przerwy było 39:30 dla gospodarzy.

W drugiej połowie zmieniły się strony, ale nie zmieniła się sytuacja. Anwil gniótł – coraz bardziej nieporadnych – gości twardą obroną, wymuszając mnóstwo fauli. Rytm w ataku złapali Ivan Almeida (18 pkt.) i Jaylin Airington (11 pkt.), przewaga na początku czwartej kwarty przekroczyła 20 punków i zakończyły się emocje.

Anwil w meczu trafił 52% rzutów z gry. Josip Sobin (16 punktów, 10 zbiórek) był wyraźnie lepszy od DJ Sheltona, dobrą formę i skuteczność po powrocie z meczów kadry Chorwacji pokazał Ante Delas (3/5 dystansu). Kamił Łączyński zanotował 9 asyst.

Skuteczność liderów Dąbrowy – Broussard 3/10, Wołoszyn 3/10, Novak 2/10 – mówi wszystko…

Anwil z bilansem 20-3 pozostaje zdecydowanym liderem tabeli PLK. MKS (14-9) w głębokim kryzysie – w 2018 roku ma bilans 1-8.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

