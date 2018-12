Aplikacja mobilna EBL – sprawdzamy i oceniamy

Przyjrzeliśmy się dokładnie aplikacji Energa Basket Ligi, która wreszcie ujrzała światło dzienne. Są plusy i dobre rozwiązania, ale była też duża wpadka na początek. Nasza finalna ocena w szkolnej skali od 1 do 6 to „czwórka”.

Energa Basket Liga zrobiła mikołajkowy prezent kibicom i wypuściła w świat, długo zapowiadaną przez prezesa PLK, aplikację mobilną. Apka została stworzona przez firmę Transition Technologies, która przygotowywała podobne aplikacje dla klubów PLK: Stelmet Enea BC Zielona Góra, Polski Cukier Toruń, Rosy Radom i Miasta Szkła Krosno. Postanowiliśmy sprawdzić – od strony użytkownika – jak wygląda funkcjonalność nowego ligowego gadżetu.

Po zainstalowaniu aplikacji pojawia nam się widok „Aktualności”, w którym mamy 3 zakładki:

– EBL – tutaj znajdziecie materiały, które są publikowane na oficjalnej stronie plk.pl. Wszystkie te informacje pojawiają się na bieżąco,

– Facebook – jak sama nazwa mówi – znajdują się tutaj materiały zamieszczane na oficjalnym koncie ligi na FB,

– Twitter – w tym miejscu znajdziemy rzeczy publikowane na twitterowym koncie ligi.

W lewym górnym rogu znajduje się „hamburger” z menu funkcjonalności aplikacji, które składa się z 9 elementów:

Aktualności – zostały opisane powyżej,

EBL TV – czyli filmiki wrzucone na konto YouTube ligi. Materiały te dublowane są w zakładce Aktualności -> EBL. Wydaje mi się, że pokazywanie tych materiałów byłoby optymalne w jednym miejscu.

Drużyny – spis drużyn występujących w danym sezonie w PLK.

Po wybraniu drużyny przenosimy się do widoku, w którym znajdziemy zdjęcie drużynowe, zdjęcia zawodników i pierwszego trenera oraz podstawowe informacje (imię i nazwisko, pozycja oraz numer na koszulce).

Po naciśnięciu na zdjęcie zawodnika otrzymujemy informacje o jego narodowości, wzroście, wieku i drużynie, w której występuje. Uważam, że ta ostatnia informacja w tym przypadku jest zbędna skoro przechodzimy do zawodnika z poziomu wybranej drużyny.

Po naciśnięciu na zdjęcie trenera nie mamy żadnego przejścia, a tutaj powinny pojawić się podstawowe informacje, jak w przypadku zawodników.

W widoku wybranej drużyny w prawym górnym rogu znajduje się filtr, dzięki któremu możemy przefiltrować zawodników pod względem podstawowych statystyk. Uwagę zwraca filtr „Ocena” – po porównaniu statystyk znajdujących się na stronie ligi wnioskuje, że chodziło o statystykę „+/-”.

Statystyki przedstawiane są w formie kafelkowej, w której można obejrzeć porównać maksymalnie 4 zawodników. Tutaj przydałaby się dodatkowa opcja zmiany widoku / wyświetlania – podobnie jak to ma miejsce na stronie plk.pl.

Wybieramy wygląd kafelkowy lub wierszowy/tabelowy, przy wyborze drugiej opcji można dodać sumy i średnie statystyk.

W wypadku chęci zwiększenia obszaru wyświetlania zawodników nie pomaga zmiana położenia telefonu z pionowego na poziomy. Poziomy widok działa w przypadku wyświetlenia „profilu zawodnika”, w którym cały widok zajmuje zdjęcie zawodnika.

Terminarz – w tej zakładce znajdziemy terminarz na całą rundę zasadniczą z wyróżnionym zbliżającym się spotkaniem.

Naciskając na wynik spotkania, które już się odbyło, zostajemy przeniesieni do widoku z zakładkami:

Mecz – opis spotkania akcja po akcji,

Statystyki – statystyki meczowe poszczególnych zawodników.

W tej części brakuje porównania statystyk drużynowych. W pionie statystyki są czytelne i fajnie podzielone, jednak w poziomie już mogłoby być lepiej i bardziej funkcjonalnie:

Według mnie, wynik i loga drużyny powinny zostać przeniesione do poziomu „<- Wynik”, ponieważ pozwoliłoby to na rozszerzenie statystyk i wyświetlenie większego zakresu statystyk oraz większej liczby zawodników.









Wybraliśmy wynik wczorajszego spotkania pomiędzy Polskim Cukrem Toruń a Stelmetem Enea BC Zielona Góra, ale statystyk było brak…

Tabela – aktualna ligowa tabela, czytelna i przejrzysta.

Livescore – wyniki na żywo spotkań EBL.

Według mnie, najważniejsza funkcja aplikacji, która powinna pozwolić na śledzenie wyniku i statystyk meczowych na żywo. Właśnie powinna! Podczas trwania wczorajszego spotkania Livescore nie działało, gdy zajrzałem do aplikacji otrzymałem informację, że mecz się jeszcze nie rozpoczął.

Spytaliśmy o tę sytuację Michała Pacudę, rzecznika prasowego ligi. Oto jego odpowiedź:

– Od kilku tygodni testowaliśmy aplikację. Wprowadzane były różne zmiany i ulepszenia. Wyniki na żywo działały poprawnie. Po oddaniu aplikacji kibicom przy pierwszym meczu był jednak problem z Livescore’em. W trakcie spotkania Polskiego Cukru ze Stelmetem kontaktowaliśmy się z firmą odpowiedzialną za stworzenie aplikacji. Sprawdzaliśmy też czy coś może być nie tak po stronie PLK. W tej chwili możemy potwierdzić, że problem został naprawiony i podczas najbliższego meczu Livescore powinien działać prawidłowo. To co powinno być w aplikacji ze strony PLK, czyli informacje, tabela, wyniki, video, to wszystko pobiera się poprawnie.

Galeria – znajdziemy tutaj fotorelacje z rozegranych spotkań. Galerie łatwe do odnalezienia, przejrzyście ułożone zdjęcia do przeglądania. Nie wiem, czy to problem ogólny, czy tylko mój, ale zdjęcia dość długo się wczytują.

Powiadomienia – tutaj możemy włączyć/wyłączyć powiadomienia o nadchodzących spotkaniach. Do wyboru mamy 2 rodzaje powiadomień:

Lokalne

Kalendarz – synchronizuje się z kalendarzem google’a.

W tym miejscu możemy wybrać drużyny, o których spotkaniach chcemy być informowani. Dzięki tej opcji już nie zapomnę o meczach EBL.

Aplikacja poza Polską

Podczas logowania za granicą (Wielka Brytania) aplikacja zmienia język na angielski. Wszystko byłoby super, ale jaki sens jest tłumaczenia funkcjonalności aplikacji na języki obce, skoro treści artykułów znajdujących się w aplikacji są wyświetlane w języku polskim?

Podsumowanie

Doczekaliśmy się spełnienia obietnicy o aplikacji mobilnej i bardzo fajnie, że się pojawiła – nie będzie trzeba wyłączać nachalnych filmików, wyskakujących zaraz po wejściu na stronę plk.pl.

Liczę na to, że Livescore zostanie naprawiony, bo jak dla mnie to najważniejsza funkcja tej aplikacji, a spełnieniem marzeń byłoby, gdyby została rozbudowana o jeszcze kilka przydatnych funkcjonalności. Jak informuje Michał Pacuda z PLK – aplikacja ma być rozbudowywana.

*Test przeprowadzony na telefonie Xiaomi MI 6, android 8.0.0, MIUI Global 10.0

A może znaleźliście coś czego nie zauważyłem, albo jakiej funkcjonalności Wam brakuje w aplikacji?

Marcin Tobis, Puls Basketu

