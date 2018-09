Arka Gdynia w Eurosporcie – wszystkie mecze z EuroCup

Świetna wiadomość z rynku medialnego. Jak się dowiedzieliśmy, występy Arki w europejskich pucharach będzie w tym sezonie pokazywała znana stacja Eurosport. Pierwsza transmisja już we wtorek.

Zespół z Gdyni, po wzmocnieniach i znaczącym zwiększeniu budżetu, wraca do międzynarodowej rywalizacji. Mecze w telewizji będą mogli obejrzeć wszyscy kibice, posiadający prawa do rozgrywek EuroCup Eurosport, pokaże wszystkie spotkania polskiej drużyny. Komentatorami meczów będą m.in. Jacek Kubicki i Marek Rudziński.

Sezon w pucharach Arka zacznie we wtorek, 2 października o godz. 20.00 od, świetnie zapowiadającego się, pojedynku z Lokomotiwem Kubań Krasnodar, w który grać będzie Mateusz Ponitka. Terminarz meczów przypominamy poniżej.

Nadal nie wiadomo jeszcze, jaka telewizja pokaże fazę grupową Ligi Mistrzów, w której wystąpi Anwil Włocławek oraz rosyjską ligą VTB (Stelmet).

02.10 Arka – Lokomotiv Kuban Krasnodar

10.10 Tofas Bursa – Arka

17.10 Arka – Cedevita Zagrzeb

24.10 Alba Berlin – Arka

31.10 Arka – Limoges

07.11 Lokomotiv – Arka

14.11 Arka – Tofas Bursa

21.11 Cedevita – Arka

12.12 Arka – Alba

19.12 Limoges – Arka

Do następnej fazy awansują po 4 najlepsze drużyny z 6-zespołowych grup.

