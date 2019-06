Arka Gdynia znów na salonach – druga próba z Eurocup

Brązowy medalista mistrzostw Polski po raz drugi z rzędu wystąpi w rozgrywkach Eurocup, drugich najbardziej prestiżowych w Europie. Zagrają w nich 24 mocne drużyny z 13 krajów.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Arka Gdynia w ubiegłym roku „kuchennymi drzwiami” znalazła się w elitarnym gronie zespołów Eurocup i dostała bolesną lekcję, wygrywając zaledwie 1 spotkanie w rozgrywkach. Być może tym razem będzie lepiej.

Euroliga opublikowała listę 25 zespołów, które zostały oficjalnie zaproszone do Eurocup. 25, a nie 24, ponieważ jeden z nich (faworytami nieoficjalnie są Partizan i Lokomotiv) dostanie dziką kartę do Euroligi.

Rozgrywki w tym roku mają rozpocząć się w październiku.

O polskich uczestnikach i kandydatach do Ligi Mistrzów przeczytasz TUTAJ >>

Oto pełna lista zgłoszonych drużyn do rozgrywek Eurocup:

Buducnost VOLI Podgorica – Czarnogóra

Partizan NIS Belgrad – Serbia

Cedevita Olimpija Ljubljana – Słowenia

AS Monaco – Francja

Nanterre 92 – Francja

EWE Baskets Oldenburg – Niemcy

Ratiopharm Ulm – Niemcy

Promitheas Patras – Grecja

Umana Reyer Wenecja- Włochy

Dolomiti Energia Trento – Włochy

Rytas Wilno – Litwa

Arka Gdynia – Polska

Unicaja Malaga – Hiszpania

Divina Seguros Joventut Badalona – Hiszpania

MoraBanc Andorra – Hiszpania

Tofas Bursa – Turcja

Galatasaray Doga Sigorta Istanbul – Turcja

UNICS Kazań – Rosja

Zenit St. Petersburg – Rosja

Lokomotiv Kuban Krasnodar – Rosja

Maccabi Rishon LeZion – Izrael

Limoges CSP – Francja

Segafredo Virtus Bolonia – Włochy

Germani Brescia Leonessa – Włochy

Darussafaka Tekfen Istanbul – Turcja

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>