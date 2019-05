Arka gromi Legię – sam Jakub Karolak to mało

Amerykanie z Arki zdobyli w sumie 76 punktów, a ich zespół w dość kontrolowany sposób pokonał warszawską Legię 109:87. Dla przegranych aż 32 punkty zdobył Jakub Karolak.

Legia w drugim spotkaniu serii ćwierćfinałowej walczyła dzielnie, podgryzała od czasu do czasu faworytów, jednak na końcu dość wyraźnie przegrała z Arką aż 87:109. O końcowych rozmiarach zwycięstwa zadecydowała przede wszystkim czwarta kwarta, którą gospodarze wygrali 25:14.

Wydarzenia na parkiecie w pełni kontrolowali gospodarze, choć zdarzały się także gorsze momenty i utrata przewagi. Jednak przewaga umiejętności i możliwości jakimi dysponuje Przemysław Frasunkiewicz była przytłaczająca i Arka zaraz później odpowiadała seriami punktowymi.

Brak dwójki podstawowych liderów zespołu z Warszawy był bardzo widoczny. Jakub Karolak starał się za dwóch, ale nie dostał od partnerów odpowiedniego wsparcia. Polski rzucający zdobył 32 punkty w tym spotkaniu, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze.

Po świetnym meczu numer 1 Filip Matczak otrzymał od trenera Przemysław Frasunkiewicza prawdziwego plastra. Od początku za niego odpowiedzialny był Marcus Ginyard (świetny tego dnia), a w minutach bez niego Deividas Dulkys. Matczak skończył ten mecz z zaledwie 7 punktami (2/7 z gry).

Najskuteczniejszym graczem Arki był James Florence, który zdobył 22 punkty. Czwórka Florence – Josh Bostic – Marcus Ginyard – Robert Upshaw zdobyła tego dnia aż 76 punktów. Amerykanie z Gdyni byli dla obrony legionistów nie do zatrzymania tego dnia.

Kolejny pojedynek już we wtorek. Wygląda na to, że będzie to ostatni mecz tej serii. Legia bez Omara Prewitta i Mo Soluade jest na straconej pozycji i nie ma żadnych argumentów, by wygrać choć jeden mecz z Arką.

GS

