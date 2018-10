Arka lepsza od Legii – rewelacyjny Josh Bostic

Bez Szubargi ani rusz – przez większość meczu Arka miała duże problemy, żeby przełamać opór Legii. Warszawianom w drugiej połowie zabrakło zimnej krwi, a mecz gdynianom wygrał (79:69) świetnie dysponowany Josh Bostic (28 pkt).

Grasz przeciwko byłemu klubowi, który nie widział Cię w składzie? Odpłać mu na boisku! Takie motto przyświecało od pierwszych minut dwóm „młodym, zdolnym”, którzy akurat w Gdyni do składu się nie przebili. Michał Kołodziej rzucił 7 pkt podczas pierwszych 4 minut na boisku (mecz zakończył z 11 pkt na koncie), a Mariusz Konopatzki zanotował 7 pkt i 4 asysty.

Do nieobecności kontuzjowanego Filipa Dylewicza kibice w Gdyni zdążyli się już przyzwyczaić, jednak to brak Krzysztofa Szubargi wydaje się być dla podopiecznych trenera Przemysława Frasunkiewicza prawdziwym problemem. Gdy na boisku nie było kogoś, kto poukładałby grę w ataku i wykorzystał potencjał ofensywny Arki (znów fatalny i egoistyczny James Florence), gra gdynian przypominała pierwszy sparing nowej drużyny podczas okresu przygotowawczego.

Legia natomiast znowu zagrała ambitnie i szybko. Póki dopisywała skuteczność z dystansu, czuli się pewnie i długo nie dawali się dogonić faworyzowanym gospodarzom (mimo straty dobrze dysponowanego rzutowo Adama Linowskiego, który przez kontuzję ręki przedwcześnie zakończył udział w meczu). Jednak im bliżej końca, tym bardziej trzęsły im się ręce, podejmowali więcej złych decyzji.

Zabrakło też pomysłu na powstrzymanie Josha Bostica – Amerykanin praktycznie w pojedynkę wyprowadził swój zespół na prowadzenie, którego Arka nie oddała już do końca. Ostatecznie na końcowy wynik nie miało już wpływu spięcie Rusłana Patiejewa i Dariusza Wyki (gracz Legii został ukarany przewinieniem technicznym, a Arki – niesportowym). Goście przestali trafiać z gry, a gospodarze spokojnie ustalili wynik z linii rzutów wolnych.

Mimo zwycięstwa w Gdyni mają sporo do myślenia – szczególnie jeśli nieobecność Szubargi miałaby się przedłużyć. W Warszawie muszą za to popracować nad prowadzeniem gry w ostatnich minutach – to kolejny mecz, w którym zabrakło lidera, zwyczajnie kogoś z zimną krwią w końcówce.

Michał Świderski, @miswid

