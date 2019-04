Wolniejszy początek, ale fantastyczne odrodzenie w II połowie. Arka Gdynia w meczu na szczycie PLK wyraźnie pokonała Polski Cukier Toruń 88:72. Zespół Przemysława Frasunkiewicza zapewnił sobie zwycięstwo w rundzie zasadniczej.

Szlagier z udziałem dwóch najlepszych zespołów rundy zasadniczej w I połowie był zaskakująco jednostronny. Polski Cukier miał pomysł na krycie grających indywidualnie gwiazd Arki (świetne podwojenia na Joshu Bosticu), miał też spokojny atak i ofensywnych graczy w formie.

Zaczęło się od 9:1 dla „Pierników”, potem było aż 26:11. Najpierw świetne minuty zaliczył Rob Lowery (9 pkt. w kwarcie, 6 asyst do przerwy), potem perfekcyjną zmianę dał Krzysztof Sulima – także 9 pkt., w tym celna trójka.

Arka w drugiej kwarcie wyglądała przez fragment lepiej, gdy pojawili się na boisku Dariusz Wyka i Marcus Ginyard, obaj bardziej atletyczni od swoich bezpośrednich rywali. Gospodarzom udało się zniwelować stratę do 7 oczek (26:33), ale wówczas doskonałe minuty zaliczył Damian Kulig, który świetnymi akcjami po obu stronach boiska pomógł Cukrowi odzyskać inicjatywę.

Gospodarze po „rozmowach w szatni” wzięli się jednak w garść. Arka bardzo poprawiła obronę, zaczęły jej też w końcu wpadać rzuty z dystansu. Bardzo przydatny w ataku był Dariusz Wyka, wynikające z przechwytów kontrataki bezlitośnie kończył Bostic. Liderom gości brakowało wsparcia – bez formy byli Cheikh Mbodj, Michael Umeh czy Łukasz Wiśniewski.

W efekcie, Arka dogoniła i przegoniła Cukier, a na początku 4. kwarty było już 70:58 dla gdynian! A gdy z celnymi trójkami w końcu dołączył się także James Florence, losy spotkania były rozstrzygnięte, a – po kolejnych trafieniach z dystansu Wołoszyna i Bostica – przewaga sięgnęła 20 oczek. Wynik w drugiej połowie? Aż 54:29!

Dzięki tej wygranej, Arka Gdynia zapewniła sobie zwycięstwo w rundzie zasadniczej, a co za tym idzie – przewagę parkietu we wszystkich rundach playoff. „Pierniki” muszą w ostatniej kolejce pokonać Kinga Szczecin, aby zakończyć na 2. pozycji.

TS

