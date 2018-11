Arka ogrywa Gliwice – mocni środkowi z Gdyni

Nie doszło do pogromu, ale różnica między oboma zespołami była jednak bardzo duża. Arka Gdynia gładko pokonała GTK Gliwice 86:70. Mikołaj Witliński zdobył 16 punktów.

Jedna kwarta frontalnego ataku i trzy kwarty bezpiecznej kontroli. Arka rozbiła gości Gliwic w pierwszych 10 minutach aż 29:18, a potem pilnowała bezpiecznej przewagi, sięgającej przez większość meczu ok. 10 oczek. Dopiero w końcówce, gdy goście opadli z sił, rozmiary wygranej uległy zwiększeniu.

Swoje najlepsze występy w sezonie zaliczyli dwaj środkowi zespołu Gdyni. Mikołaj Witliński zdobył 16 punktów, miał 7/11 gry, w tym także trafił 2 trójki. Grający również z ławki, Adam Łapeta, dołożył 13 punktów w 17 minut i bez echa mógł przejść, gorszy niż zazwyczaj, mecz Roberta Upshawa.

Gdynianie skupili się na zespołowej grze, cała drużyna zanotowała aż 27 asyst, z czego 10 miał na koncie Marcel Ponitka. W meczowym składzie był już Filip Dylewicz, ale ostatecznie nie pojawił się na parkiecie.

W barwach GTK poziom zbliżony do Gdynian prezentowali przez większość meczu tylko dwaj Amerykanie – Myles Mack (21 pkt.,, 8 zbiórek) i Riley LaChance (13 pkt.). Damonte Dodd miał 11 punktów i 11 zbiórek, ale w obronie nie radził sobie z Łapetą i Witlińskim. Warto zauważyć także aż 11 zbiórek Dawida Słupińskiego.

Trener Paweł Turkiewicz nie wypuścił ani na chwilę swoich dwóch dalszych cudzoziemców – wszystko wskazuje na to, że dni Tanela Kurbasa i Briana Dawkinsa w GTK są już policzone.

