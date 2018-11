Arka ogrywa Limoges – pierwsze zwycięstwo w EuroCup

Świetny mecz i wreszcie pucharowa wygrana w Gdyni. Arka doskonale zaczęła środowy mecz z Limoges CSP, a potem nie pozwoliła się dogonić. Wygrała z francuskim rywalem 87:78.

Zespołowi Przemysława Frasunkiewicza udało się zaskoczyć faworyzowanego przeciwnika w początkowych minutach, w dalszej części było trochę niepewności, czy przewagę uda się utrzymać, ale Arka wytrzymała pogoń Limoges i zanotowała pierwszą wygraną w EuroCup.

Zaczęło się od aż 24:10 w pierwszej kwarcie, gdy świetnie grał m.in. Josh Bostic. Widać było, ile drużynie daje obecność Krzysztofa Szubargi – doświadczony rozgrywający potrafił wykorzystać pod koszem gabaryty i umiejętności Roberta Upshawa (15 pkt.).

Po drugiej stronie, najwięcej kłopotów gdynianom sprawiał były gracz NBA, podkoszowy z Jamajki, Samardo Samuels, który zdobył 20 punktów. Goście z Francji zbliżyli się w ostatniej kwarcie na dystans zaledwie 4 oczek (było 77:73), ale wówczas 2 razy z rzędu z dystansu trafił James Florence i przesądził o losach meczu.

Było to pierwsze zwycięstwo zespołu z Gdyni w europejskich pucharach od 6 lat. Poprzednie miało miejsce 13 grudnia 2012 roku, gdy Asseco Prokom Gdynia pokonał Montepaschi Siena 95:88.

W następnej kolejce Arka zagra w Rosji, z Lokomotivem Kuban Krasnodar, w którym występuje Mateusz Ponitka.

