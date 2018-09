Arka vs. Barcelona już w sobotę – będzie transmisja

Efektowne rozpoczęcie sezonu w Gdyni już jutro. Spotkanie towarzyskie Arki z euroligową Barceloną będzie można również za darmo obejrzeć na żywo w Internecie.

Barcelona Lassa nie zagrała w ubiegłym sezonie na miarę oczekiwań, ale jest to jeden z kilku najbardziej utytułowanych klubów koszykarskich w Europie, który w najbliższych rozgrywkach chce wrócić do ścisłej czołówki na arenie międzynarodowej. Stąd m.in. poważne wzmocnienia w letnim okresie transferowym.

W drużynie prowadzonej przed legendarnego serbskiego trenera Svetislava Pesicia zaszło mnóstwo zmian. W tym sezonie zagrają w niej m.in. Kevin Pangos, który był współautorem niedawnych sukcesów Żalgirisu Kowno; francuski rozgrywający Thomas Huertel, były gracz Portland Trail Blazers Victor Claver, reprezentant Słowenii Jaka Blazić czy amerykański strzelec Kyle Kurić. Pod koszem „Barcy” występują m.in. Chris Singleton (ex-Washington Wizards) czy znany Chorwat Ante Tomić.

Niestety dla polskich kibiców, w zespole z Katalonii zabraknie już Juana Carlosa Navarro, który zakończył karierę i został kilka dni temu oficjalnie pożegnany przez swój klub.

Barcelona rozgrywa tera cykl meczów sparingowych i ewidentnie jest w formie. W środę rozgromiła Partizana Belgrad aż 101:64. Statystyki z tego meczu można znaleźć TUTAJ >>

Spotkanie w Gdyni, połączone z prezentacją nowego zespołu Arki, odbędzie się w sobotę o godz. 18. Jak poinformowano, mecz będzie można obejrzeć na żywo w Internecie, za pośrednictwem klubowych kanałów YouTube w mediach społecznościowych – na Facebooku i Twitterze. Szykuje się bardzo ciekawa konfrontacja!

