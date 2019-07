Arka w EuroCup: Czekają Unicaja i Adam Waczyński

Bardzo ciekawa grupa, pełna trudnych rywali. Arka Gdynia w grupie D rozgrywek EuroCup pojedzie m.in. do Malagi, Stambułu i Podgoricy. W piątek odbyło się losowanie.

Wyniki losowania fazy grupowej EuroCup w sezonie 2019/20.

Grupa A: Prometheas Patras, Maccabi Rishon, Ratiopharm Ulm, MoraBanc Andorra, AS Monaco, Virtus Bolonia,

Grupa B: Lokomotiw Kuban, Rytas Wilno, Tofas Bursa, Limoges, Partizan Belgrad, Umana Reyer Wenecja

Grupa C: Darussafaka Stambuł, UNICS Kazań, Olimpia Ljubljana, Joventut Badalona, Brescia, Nanterre

Grupa D: Unicaja Malaga, Galatasaray Stambuł, Buducnost Podgorica, EWE Oldenburg, Dolomiti Trento, Arka Gdynia

Awans do fazy pucharowej uzyskają po 4 najlepsze zespoły z każdej grupy.

Wkrótce więcej informacji