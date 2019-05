Arka w półfinale – Florence za dobry dla Legii

Skoncentrowana, agresywnie broniąca Arka w decydującym meczu pokonała Legię Warszawa 94:75 i wygrała ćwierćfinał 3:2. James Florence zdobył aż 35 punktów. Gdynianie zagrają teraz z Anwilem Włocławek.

Fantastyczne mecze Jakuba Karolaka w Warszawie sugerowały, że Arka przygotuje przeciwko niemu specjalną obronę i tak właśnie się stało. Agresywne krycie Davidasa Dulkysa i innych graczy spowodowało kilka pudeł i dziwnie szybką frustrację gracza Legii. Do przerwy nie zdobył ani jednego punktu.

Arka zaczęła jednak bardzo nerwowo w ataku, a Legia łatwo radziła sobie z wysokimi podwojeniami innych graczy. Mecz zaczął się w efekcie od nieoczekiwanego prowadzenia (15:11) zespołu z Warszawy.

Mecz totalnie odwróciło wejście na boisko Krzysztofa Szubargi. Jego rewelacyjny nacisk na rozgrywających Legii (agresję podchwyciła reszta zespołu) i indywidualne akcje w ataku wyprowadziły Arkę na wyraźne prowadzenie. Z „Szubim” na boisku w niecałe 8 minut gospodarze byli aż „+19”.

W drugiej kwarcie rozszalał się w swoim stylu James Florence (20 pkt. do przerwy) i przewaga gdynian zaczęła błyskawicznie rosnąć. Po serii dalekich trójek Amerykanina do przerwy było już 55:35 dla Arki.









Wydało się, że mecz jest już rozstrzygnięty, ale trener Przemysław Frasunkiewicz postanowił grać bardzo niskim ustawieniem (Marcus Ginyard na piątce?) i Legia zaczęła odżywać. Obudził się Jakub Karolak, punktował Keanu Pinder, lepiej wyglądała zespołowa obrona. Przewaga stopniała do 10 oczek.

Po 3 kwartach było 69:59 dla Arki.

W ostatnich minutach emocji już jednak nie było – dominację Arki przywrócił kolejnymi punktami Florence, a pod koszem kilka razy Robert Upshaw bezlitośnie ograł Pindera.

Legia w niedzielę nie miała szans, ale w serii z wyżej notowanym rywalem zrobiła świetne wrażenie. Gracze Tane Spaseva pokazali, jak wiele można nadrobić ambicją i pomysłami taktycznymi, nawet stając na przeciw gwiazd.

Arka – zespół z zupełnie innej półki niż Legia – w piątym meczu była wyraźnie lepsza. Gracze Przemysława Frasunkiewicza dostali w tej serii nauczkę, aby z należytym zaangażowaniem podchodzić do rywalizacji z każdym rywalem. Teraz czas na półfinały z Anwilem – pierwszy mecz w czwartek, 16. maja, w Gdyni.

