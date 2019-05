Arka z Anwilem i Stelmet z Cukrem – jest terminarz półfinałów

Walka o wejście do wielkiego finału PLK rozpocznie się w najbliższy czwartek o godz. 17.45, meczem Arki Gdynia z Anwilem Włocławek. Rywalizacja w obu parach toczyć się będzie do 3 wygranych meczów.

Półfinały play-off Energa Basket Ligi rozpoczną się w czwartek 16 maja. Wszystkie mecze tej fazy będzie można zobaczyć w sportowych antenach Polsatu.

ARKA GDYNIA (1) – ANWIL WŁOCŁAWEK (4)

mecz 1, 16 maja (czwartek), godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport Extra

mecz 2, 18 maja (sobota), godz. 20:15 – transmisja w Polsat Sport Extra

mecz 3, 21 maja (wtorek), godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport Extra

ew. mecz 4, 23 maja (czwartek), godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport Extra

ew. mecz 5, 26 maja (niedziela), godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport









POLSKI CUKIER TORUŃ (2) – STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA (3)

mecz 1, Toruń, 17 maja (piątek), godz. 18:15 – transmisja w Polsat Sport Extra

mecz 2, Toruń, 19 maja (niedziela), godz. 12:30 – transmisja w Polsat Sport

mecz 3, Zielona Góra, 22 maja (środa), godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport Extra

ew. mecz 4, Zielona Góra, 24 maja (piątek), godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport

ew. mecz 5, Toruń, 27 maja (poniedziałek), godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport

