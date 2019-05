Arka z Anwilem – wygrywają drużyny, nie liderzy

Wcale nie gwiazdy, a zawodnicy drugiego planu są kluczem do zwycięstw w gdyńsko-włocławskim półfinale. Póki co, w serii Arki z Anwilem, wygrywa ta drużyna, której rezerwowi zdobędą więcej punktów.

Na ustach wszystkich są największe gwiazdy – James Florence, Josh Bostic, czy Ivan Almeida, jednak one w pojedynkę nie gwarantują zwycięstw. Póki co, to zawodnicy drugiego planu są kluczowi dla końcowego wyniku.

W czterech już rozegranych meczach wygrywał zespół, którego rezerwowi byli skuteczniejsi od rywali.

Mecz 1 – 37:36 dla Arki

Mecz 2 – 32:21 dla Arki

Mecz 3 – 43:19 dla Anwilu

Mecz 4 – 41:20 dla Anwilu

To nie tylko liczby, ale i zwykłe odczucia z oglądania meczów. W pierwszym spotkaniu świetnie zagrał Dariusz Wyka (14 punktów), w drugim Marcus Ginyard (12 punktów), a także Robert Upshaw (4 bloki), dzięki czemu to Arka była górą.

W kolejnych spotkaniach Przemysław Frasunkiewicz już nie mógł liczyć na tak skuteczną grę zawodników drugiego planu. Z kolei rezerwowi Anwilu bardzo mocno włączyli się do gry, co zaowocowało doprowadzeniem do remisu 2:2.

Jarosław Zyskowski po nieudanych pierwszych dwóch meczach, kiedy nie mógł znaleźć dla siebie miejsca na parkiecie, zdobył najpierw 16 punktów, a w czwartym meczu dał ogromne wsparcie na zbiórce.









No i oczywiście fenomenalny Aaron Broussard, który stał się podstawową bronią Anwilu. Włocławianie z nim na parkiecie byli w trzech meczach grubo na plusie, co pozwalało odrabiać straty, ale i budować przewagę.

Amerykanin to zdecydowanie najlepszy zawodnik Anwilu z meczu numer 4. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zagrał nieco za mało (21 minut), ale we wszystkich swoich minutach spędzanych na parkiecie Aaron wykorzystywany w ataku był ile tylko się dało, a przecież w obronie też się nie oszczędza.

Igor Milicić zaufał mu kosztem minut swoich liderów – Kamila Łączyńskiego i Ivana Almeidy. Powrót na parkiet w końcówce Broussarda po krótkim odpoczynku mógł być dla losów decydujący.

Arka chcąc wygrać tę serię musi znaleźć odpowiedź na Amerykanina, który przy nieobecności pod koszem Roberta Upshawa jeszcze bardziej poczuł się swobodnie. Bez należytej obrony obręczy Broussard będzie punktował na niższych rywalach, a Anwil będzie cały czas lepszy w minutach z rezerwowymi na parkiecie. Jak się okazuje, to te minuty są w tej serii najważniejsze.

Mecz numer 5 w niedzielę o 20:00. Transmisja w Polsacie Sport.

