Arka z kapitanem – Krzysztof Szubarga na 2 lata w Gdyni

Bohater decydującego meczu o 3. miejsce i jeden z najbardziej charakternych zawodników w lidze zostaje w Gdyni. Kapitan Arki, Krzysztof Szubarga. podpisał właśnie kontrakt na kolejne dwa lata.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Krzysztof Szubarga (34 lata, 178 cm) był największym bohaterem powrotu Arki Gdynia w dwumeczu o 3. miejsce ze Stelmetem Eneą BC Zielona Góra. Niesamowity charakter i walka, jaką na parkiecie pokazał „Szubi”, poprowadził gdynian do brązowego medalu.

Mimo już 34 lat na karku Szubarga cały czas gra na bardzo wysokim poziomie. W poprzednim sezonie ustąpił pola Jamesowi Florence’owi, jednak nadal był jednym z kluczowych zawodników Arki i to nie tylko pod względem mentalnym.

Minut w niedawno zakończonym sezonie było zdecydowanie mniej niż przed rokiem (średnia z 32 spadła do 22), więc i statystyki poszły także w dół. Rozgrywki 2018/19 zakończył z linijką 8,4 punktu, 2,8 zbiórki i 3,8 asysty. Warto także podkreślić, że wszystkie skuteczności poszły do góry (za 2 świetne 63%, za 3 35%).

Szubarga w poprzednich latach był liderem polskiego Asseco, jednak i w roli gracza prowadzącego grę z ławki w dużo mocniejszej drużynie dobrze się odnalazł. W kolejnych rozgrywkach zapewne czeka go podobne zadanie.

Trener Frasunkiewicz wielokrotnie podkreślał, jak bardzo ceni charakter „Szubiego” i jego wpływ na szatnię zespołu, dlatego też nie ma nic dziwnego w tym, że widział Krzysztofa w składzie na kolejny sezon. To będzie już czwarty rok współpracy obu Panów.

Skład Arki uzupełnia się bardzo szybko. Oprócz Szubargi ważne kontrakty mają Dariusz Wyka, Adam Hrycaniuk, Devonte Upson, Bartłomiej Wołoszyn i Grzegorz Kamiński.

GS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>