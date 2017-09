Artis liderem Czarnych – jak reszta nowych graczy?

Justin Watts ma być dobrym obrońcą, Stephen Hurt ma intuicję, a Lauris Blaus nieźle biega. Czarni czekają jeszcze na obwodowego.

Remis 63:63, do końca kilkanaście sekund. Piłkę dostaje Dominic Artis. Kozłuje, po zasłonie przejmuje go Dariusz Wyka, Marcel Ponitka zostaje przy wysokim. Amerykanin cofa się, patrzy na zegar, patrzy na Wykę i atakuje. Rywal potyka się i przewraca, Artis trafia z dwutaktu spod kosza. Syrena, koniec meczu, Czarni wygrywają z Asseco dwoma punktami.

Gryfia nie szaleje, bo jest pusta. I w ogóle nikt nie świętuje. To tylko pierwszy przedsezonowy sparing, pewnie już nikt o nim nie pamięta. Ale może tę akcję zapamiętać warto? To właśnie Artis ma być w tym sezonie liderem Czarnych.

Trener Marek Łukomski jest z 24-letniego Amerykanina zadowolony. – Na razie Dominic ma problemy z rzutami, z dociągnięciem niektórych akcji, zdarza mu się pudłować z wejść. Ale to kwestia kondycji, niedługo będzie lepiej. To dobry gracz.

– Nieźle mija, ma łatwość rzutu i podania, nieźle kozłuje, pokazuje potencjał w obronie. Musi nauczyć się europejskiego stylu gry, ale to zawodnik w typie Torey’a Thomasa. W tym sensie, że lubi sobie rzucić, ale potrafi podawać. Brakuje mu jednak powtarzalności, ustabilizowanej mechaniki rzutu. No i jest niższy niż przedstawiane 190 cm – ma tak 185-186 cm – opisuje Artisa trener Czarnych.

W słupskim zespole Artis będzie przede wszystkim jedynką, która będzie miała piłkę w najważniejszych akcjach, choć Łukomski momentami będzie ustawiał go także na dwójce. Oczywiście o ile Czarni znajdą jeszcze sensownego gracza na te pozycje, taki jest plan – podpisać rzucającego, który może także rozgrywać.

– Idealny byłby ktoś w typie Chavaughna Lewisa – mówi Łukomski. Lidera z poprzedniego sezonu w Słupsku zatrzymać się jednak nie udało – Lewis wybrał Start Lublin.

Artis w dwóch dotychczasowych sparingach z Asseco (dzień po wygranej 65:63 Czarni przegrali 78:90) zdobył 15 i 22 punkty, był najlepszym strzelcem zespołu. Jak spisują się w słupskiej drużynie inni nowi obcokrajowcy – Justin Watts, Stephen Hurt i Lauris Blaus?

– Watts miał być skrzydłowym, który może grać jako dwójka, ale moim zdaniem jest odwrotnie. To fizyczny, atletyczny rzucający, którego można nawet ustawić na jedynce, by przeprowadził piłkę. Potrafi zagrać szalenie efektownie, stać go na ładne wsady, ale moim zdaniem będzie też czołowym obwodowym obrońcą w lidze. Na treningach potrafi siąść na Artisa i nieźle go ograniczać – mówi Łukomski.

– Hurt? Na razie ma problemy z kondycją, ma nadwagę. Ale jest, jak to czasem mówię, „koszykarski” – po prostu czuje pewne rzeczy. Nie jest szybki czy silny, ale jest wielki i czuje grę. Ma intuicję pod koszem, wie, jak się ustawić.

– A Blaus to podkoszowy walczak, który może ścinać, rolować się pod kosz i tam kończyć akcje. Nie jest to gracz, któremu rzucisz piłkę, by grał tyłem do obręczy. Ale jest silny, dobrze biega, jest mobilny. W obronie może grać show po pick and rollach – opisuje Marek Łukomski.

Jego drużynie, poza jednym obwodowym i kondycją kilku graczy, brakuje też zdrowia. Łukasz Bonarek w sparingach nie zagrał, odbył dopiero kilka treningów, bo musiał wyleczyć kolano. W drugim meczu z Asseco nie zagrał też Daniel Wall, który podkręcił kostkę.

ŁC

