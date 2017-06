Artur Gronek też do historii – najmłodszy trener ze złotem

Warszawianin zdobył tytuł mistrza Polski w wieku 32 lat i wyprzedził Wojciecha Krajewskiego, który był o dwa lata starszy, gdy w 1983 roku wygrywał ligę z Lechem Poznań.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Niełatwy debiutancki sezon Artura Gronka kończy się dla niego i Stelmetu sukcesem – dubletem z mistrzostwem Polski i Pucharem Polski. Z drugiej strony – dla takiego zespołu był to plan minimum, Stelmet od początku był faworytem do zdobycia obu trofeów. I choć potknięcia były, to cel zrealizował.

Dzięki temu Gronek przechodzi do historii – jako najmłodszy trener w historii ekstraklasy, który poprowadził drużynę do złota. W sobotę 10 czerwca, w dniu wzniesienia pucharu, miał dokładnie 32 lata, 4 miesiące i 28 dni.

Trenerski wychowanek warszawskich AWF i Polonii 2011 wyprzedził Wojciecha Krajewskiego, który w 1983 roku wygrał mistrzostwo z Lechem Poznań mając 34 lata.

„Krajca” na jednym tytule oczywiście nie skończył, złoto zakładał na szyję jeszcze czterokrotnie – w 1984, 1989 i 1990 roku z Lechem oraz w 1997 z Mazowszanką. A do tego jego drużyny świetnie grały w Europie – poznaniacy awansowali do najlepszej ósemki Pucharu Europy w sezonie 1989/90, natomiast Mazowszanka zagrała w półfinale Pucharu Koracza w 1997 roku.

No to teraz czas na Artura Gronka.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Brawo trenerze! #GroniuMistrz #ArturGronek #ZASTAL #StelmetBC #ZielonaGóra #mistrz #plkpl A post shared by Klub Kibica Zastal (@kkzastal) on Jun 10, 2017 at 7:26am PDT