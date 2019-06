Artur Gronek w Bydgoszczy – teraz poprowadzi Astorię

Po udanym sezonie z Polpharmą, Artur Gronek przenosi się do beniaminka PLK. Podpisał kontrakt na 2 sezony z opcją przedłużenia umowy. Jego asystentem będzie Grzegorz Skiba, dotychczasowy pierwszy trener.

Artur Gronek, po udanym sezonie 2018/19, gdzie prowadził grającą szybko i ofensywnie Polpharmę Starogard Gdański, raczej na zainteresowanie nie mógł narzekać. Wybrał pracę w Bydgoszczy z beniaminkiem PLK.

Osoby zarządzające Eneą Astrorią Bydgoszcz, wraz z dotychczasowym trenerem Grzegorzem Skibą, zdecydowali, że w drużynie, która rozegrał swój pierwszy sezon od dawna w ekstraklasie potrzebny jest trener z doświadczeniem na tym poziomie.

Mimo młodego wieku (34 lata), Artur Gronek ma już na swoim koncie mistrzostwo Polski zdobyte ze Stelmetem Zielona Góra. Ostatni sezon pracował zaś w mniej korzystniejszych warunkach pod względem finansowym, w Starogardzie Gdańskim, ale udało mu się zbudować bardzo groźną drużynę, która potrafiła postraszyć praktycznie każdego rywala.

W Bydgoszczy przyda się także rozeznanie na rynku zawodników zagranicznych. Trzeba przyznać, że Amerykanie ściągnięci do Polpharmy byli bardzo dobrymi wyborami, co pozwala sądzić, że trener Gronek również w Bydgoszczy poradzi sobie z transferami.

Kontrakt z Arturem Gronkiem podpisany został na 2 lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Asystentami zostaną trenerzy do tej pory pracujący w Bydgoszczy – Grzegorz Skiba i Hubert Mazur.

GS

