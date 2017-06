Artur Gronek zostaje – czas na progres w Europie

Zaskoczenia nie ma – rada nadzorcza Stelmetu podjęła decyzję o podpisaniu nowej umowy z 32-letnim trenerem, który poprowadził zespół do mistrzostwa i Pucharu Polski.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Artur Gronek rok temu dostał najlepszy zespół w Polsce, ale znalazł się w niełatwej sytuacji – obejmował drużynę po świetnym Saso Filipovskim i po sezonie z ćwierćfinałem EuroCup. Wiadomo było, że dorównanie Słoweńcowi wynikami czy sposobem prowadzenia drużyny, będzie szalenie trudne. Sam trener przyznał teraz, po sezonie, że powierzenie mu ekipy było ryzykowne.

Na dodatek Gronek miał słabszy personalnie zespół niż Filipovski, a klub nie trafił z niektórymi transferami (Julian Vaughn, Igor Zajcew). Stelmet miał słabsze chwile na boisku i poza nim, przegrał aż 13 meczów, czyli o 9 więcej niż w poprzednim sezonie. Momentami rozczarowywał, ale koniec końców – zdobył i Puchar Polski, i mistrzostwo.

Gronek cel osiągnął i rada nadzorcza Stelmetu postanowiła, że warszawianin pozostanie mistrza Polski. Drugi sezon – po wszystkich doświadczeniach z debiutanckiego roku – powinien być dla niego łatwiejszy.

Cel? Nawet nie znając jeszcze składów Stelmetu i konkurencji można założyć, że będzie nim kolejny dublet w Polsce. Ale też lepszy wynik w pucharach, bo w minionym sezonie zespół Gronka rozczarował – w Lidze Mistrzów zajął dopiero siódme, przedostatnie miejsce w grupie. Wygrał tylko 4 z 14 meczów, przegrywał m.in. dwukrotnie ze Spirou Charleroi czy z węgierskim przeciętniakiem Szolnoki Olaj.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>