Adam Linowski nadal w Legii – w Warszawie zaczynają powoli

Najsłabsza drużyna ubiegłego sezonu oficjalnie przedstawiła pierwsze nazwisko ze składu na nowe rozgrywki. Adam Linowski będzie uzupełnieniem rotacji pod koszem.

Adam Linowski (31 lat, 201 cm) zagra w Legii już czwarty sezon, występował w niej jeszcze na pierwszoligowych parkietach. Ceniony za waleczność i zaangażowanie podkoszowy, raczej będzie jedną z dalszych postaci w rotacji, zwłaszcza jeśli Legia faktycznie myśli o wzmocnieniu składu w porównaniu z ubiegłym sezonem.

W rozgrywkach 2016/17 spędzał na boisku średnio po 14 minut, notował 3.7 punktu oraz 2.6 zbiórki na mecz. Trafiał 52.8% rzutów z gry, czasem lubił sobie rzucić z dystansu (3/14). Zagrał też 3 mecze w II lidze, w rezerwach Legii.

W ekstraklasie Linowski debiutował jeszcze w sezonie 2009/10 z AZS Politechniką Warszawa, rok później zdobywał dla niej nawet aż 17 pkt. na mecz. Późniejsze lata spędził jednak w niższych ligach.

Aby powalczyć o coś więcej niż utrzymanie, Legia musi wzmocnić się Polakami na poziomie PLK. Tajemnicą poliszynela od przynajmniej kilku tygodni jest porozumienie ze skrzydłowym Jakubem Karolakiem (ostatnio Trefl) i rozgrywającym Sebastianem Kowalczykiem (King), ale klub z sobie tylko znanych powodów nie ogłasza tych transferów. O sile ekipy z Warszawy, nadal prowadzonej przez Tane Spaseva, decydować też będą nowi cudzoziemcy.

