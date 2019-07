Artur Mielczarek na dobre – nowy kontrakt w Radomiu

Artur Mielczarek był fundamentem zeszłorocznej drużyny z Radomia, łatającym dziury na wielu pozycjach na parkiecie. Doświadczony skrzydłowy przez najbliższe dwa lata także będzie reprezentował barwy HydroTrucka.

Artur Mielczarek (35 lat, 196 cm) nie lubi przeprowadzek. Po aż czterech latach w Koszalinie i dwóch w Sopocie, zdecydował się na grę w Radomiu, gdzie najprawdopodobniej spędzi przynajmniej 3 lata. HydroTruck właśnie ogłosił, że doświadczony skrzydłowy podpisał nowy, dwuletni kontrakt.

Miniony sezon był dla Mielczarka najlepszym w karierze pod względem statystycznym. Tylko raz, w rozgrywkach 2015/16, grając dla AZS-u Koszalin zdobywał średnio więcej punktów – 10,6, a teraz miał ich 9,9.

Odstawiając punkty na bok – najwięcej w karierze zbiórek, średnio 3,7 i asyst -1,8, co przełożyło się zdecydowanie najwyższy eval spośród wszystkich sezonów Artura w PLK.

Warto także wspomnieć, że z uwagi na problemy kadrowe HydroTrucka (z Polakami i podkoszowymi), Mielczarek na parkiecie spędzał średnio blisko 30 minut, co dla gracza w wieku 35 lat jest przynajmniej sporą dawką.

W kolejnym sezonie raczej należy się spodziewać wymiennej gry Artura na pozycji numer 4 z Finem Carlem Lindbomem, który także przedłużył w Radomiu kontrakt (więcej TUTAJ>>). Oprócz nich w składzie są także Obie Trotter, Rod Camphor, Filip Zegzuła i Marcin Piechowicz.

GS