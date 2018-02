Asseco 90, Beane 34, Legia bez szans

Asseco pewnie pokonało w Gdyni Legię 90:78. Kolejny dobry mecz zagrał Jakub Garbacz, a dla drużyny z Warszawy Anthony Beane zdobył aż 34 punkty.

Po tym, gdy Anthony Beane zdobył do przerwy 17 punktów, a Legia przegrywała tylko 39:42 koszykarze Asseco wzięli się do znacznie porządniejszego krycia, także podwajania Amerykanina. Ale ten i tak po przerwie dorzucił kolejne 17 oczek, trafiając dużo trudnych rzutów (dobre 50% z gry w meczu), przynajmniej kilka razy ośmieszając obrońców gospodarzy.

O ile jednak Legia miała tylko 1 argument, Asseco było po prostu znacznie lepszym zespołem – twardszym i lepiej poukładanym. Świetną formę z ostatnich tygodni potwierdził Jakub Garbacz, coraz pewniejszy i coraz wszechstronniejszy – zdobył 22 punkty. Trzy ważne trójki trafił Dariusz Wyka, dobry mecz zagrał też Marcel Ponitka, z 10 punktami, 6 zbiórkami i 4 asystami.

W Legii, obok grającego samotnie Beane’a, kilka dobrych akcji pokazał weteran Grzegorz Kukiełka (12 pkt.), niezłe zmiany dał też Michał Kołodziej (8 pkt.), który kilka tygodni temu trafił do warszawskiego zespołu właśnie z Asseco. Generalnie jednak, gościom zabrakło po prostu koszykarskiej jakości.

Asseco ma bilans 11-9 i utrzymuje się na ósmym miejscu, dającym awans do playoff. W poniedziałek zagra w Gdyni ze Stalą i ewentualna wygrana radykalnie zwiększy szanse na osiągnięcie tego celu.

