Asseco ogrywa Anwil – festiwal trójek z Gdyni

Sensacja we Włocławku – aż 105:92 wygrało Asseco z liderem tabeli, Anwilem Włocławek. Koszykarze z Gdyni trafili 18 razy z dystansu, na skuteczności 60 procent.

„Przecież oni muszą przestać trafiać!” oraz „Anwil za chwilę zacznie bronić” – mówili i pisali kibice przez cały mecz. Tymczasem, dzięki mądrej i skutecznej grze Asseco, nic takiego nie nastąpiło do samego końca. Rzucić ponad 100 punków najlepszej obronie w lidze to niebagatelny wyczyn.

Już w pierwsze kwarcie Asseco zdobyło 33 punkty, a sam Jakub Garbacz 5 razy trafił z dystansu. 24-letni strzelec zagrał we Włocławku najlepszy mecz w karierze – skończył z 29 punktami, trafił 7/10 za 3 punkty. Dobry dzień mieli też inni – gdynianie trafili 18 trójek w meczu na 30 prób (60%).

Po kilku słabszych występach do wysokiej formy wrócił Krzysztof Szubarga, który zanotował 18 punktów, 6 zbiórek i 8 asyst. Przemysław Żołnierewicz dodał 17 punktów, Dariusz Wyka miał aż 5 bloków.

W Anwil niby trzymał się relatywnie blisko, ale nie potrafił przejąć kontroli nad spotkaniem, mimo że zbierał wyraźnie lepiej. Obrona włocławian była bezradna wobec kanonady Asseco. W arkuszu statystycznym wrażenie robią cyferki Ivana Almeidy – 31 punktów, 7 zbiórek, 8 asyst, ale lider Anwilu trafił tylko 8 z 22 rzutów z gry.

