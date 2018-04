Asseco ogrywa Dąbrowę – Szubarga nie do zatrzymania

Rewelacyjna ofensywa przez 3 kwarty i zwycięstwo po horrorze. Asseco wygrało w Gdyni z MKS Dąbrowa 89:97, a Krzysztof Szubarga zdobył 26 punktów i zaliczył rzut na zwycięstwo.

Cóż to była za końcówka. Goniący gospodarzy MKS w końcu dopiął swego i na 30 sekund przed końcem był remis 87:87. Piłkę miało Asseco. Najpierw z dystansu nie trafił Przemysław Żołnierewicz, ale piłkę zebrał w ataku po efektownym wyskoku Marcel Ponitka. Dobitki nie trafił, ale w ataku zebrał dla odmiany Piotr Szczotka. Sprawę w swoje ręce wziął w końcu Krzysztof Szubarga i efektownym wejściem rozstrzygnął losy meczu.

MKS miał jeszcze niecałą sekundę, ale nie zdołał oddać rzutu. Goście domagali się faulu, ale nie sposób ocenić tej sytuacji bez dobrych powtórek.

Przez pierwsze trzy kwarty Asseco dawało prawdziwy koncert gry w ataku, w każdej części zdobywając ponad 25 punktów. Świetnie i skutecznie grał Krzysztof Szubarga, który ostatecznie zdobył 26 punktów (10/15 z gry) i miał 6 asyst. Zadziwiał Piotr Szczotka, który zdobył 15 punktów, trafiając doskonałe 7/8 z gry. Wciąż w formie rzutowej jest Jakub Garbacz, który tym razem trafił 4/6 z dystansu.

MKS podniósł się jednak w drugiej połowie, w ostatniej kwarcie potrafił zatrzymać Asseco na 10 oczkach. Pod koszem spustoszenie siał DJ Shelton, który w meczu zanotował rewelacyjne 30 punktów i 16 zbiórek. Bardzo dobrze grał też Aaron Broussard, który miał 10 punktów, 10 zbiórek i 5 asyst. W kluczowych momentach rzutów z dystansu nie trafili jednak Maciej Kucharek i Jovan Novak i pościg zespołu z Dąbrowy nie zakończył się happy-endem.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ>>

