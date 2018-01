Asseco ogrywa Rosę – doskonały Jakub Garbacz

Gdynianie podnieśli się po fatalny początku meczu i ostatecznie wygrali zacięty mecz z Rosą 83:82. Jakub Garbacz trafił 6-9 z dystansu.

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>

Rosa w Gdyni wystartowała z impetem wręcz nieprawdopodobnym. Zaczęła od 19:5, a po pierwszej kwarcie prowadziła aż 26:8, aby już chwile potem – co jej się w tym sezonie podejrzanie często zdarza – stanąć niemal dęba w miejscu.

Przede wszystkim jednak zaczęło grać Asseco, które zaczęło wykorzystywać, nieczęstą w PLK, przewagę nad rywalem pod koszem. Od początku dobrze prezentował się Mikołaj Witliński (23 punkty, 7 zbiórek), w doskonałej formie był też Jakub Garbacz. Były zawodnik Kinga zaliczył swój najlepszy występ w ekstraklasie – trafił 6 z 9 trójek, notując 23 punkty i 9 zbiórek.

Asseco wyszło na prowadzenie tuż po przerwie i miło kilkupunktową przewagę przez większość II połowy. Rosa przebudziła się jeszcze w końcówce, ale wygrać meczu już nie potrafiła. Przełomową trójkę zaliczył Piotr Szczotka, ważne wolne trafiał Mikołaj Witliński, a Dariusz Wyka zebrał najważniejszą zbiórkę w ataku.

Asseco wygrało, choć Krzysztof Szubarga zaliczył słabszy mecz – miał tylko 2 punkty (0-4 z gry), 9 asyst i 4 straty. Wygrało, choć 2 pudła z rzutów wolnych Przemysława Żołnierewicza na 2 sekundy przed końcem mogły dać jednak zwycięstwo gościom. Sęk w tym, że Igor Zajcew skompromitował się, nie trafiając rzutu na wygraną, choć sytuację miał dziecinnie prostą.

Rosa mogła z kolei ten mecz wygrać, choć Michał Sokołowski zaliczył 1-11 w rzutach za 3 punkty. Zespół z Radomia ma nadal olbrzymi problem z zestawem podkoszowych graczy (znów nie grali Trojan i Witka) i od pewnego czasu prezentuje poziom drużyn środka tabeli.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>