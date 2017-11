Asseco przeskoczyło GTK – wysokie loty „Żołnierza”

Goście z Gliwic pokazali dobrą obronę, ale trochę zabrakło im talentu w ataku. Asseco minimalnie pokonało GTK 84:80, a ozdobą meczu były efektowne wsady Przemysława Żołnierewicza.

PLK, NBA – obstawiaj na UNIBET i wygrywaj kasę! >>

Koszykówka jest jedną z tych gier, w których sporo można nadrobić zaangażowaniem. Z tego założenia wyszli też goście z Gliwic, nieco zaskakując w pierwszych minutach intensywnością swojej gry. Kilka piłek udało im się wyrwać, 6 punktów zdobył Robert Skibniewski i GTK prowadziło 16:10.

Gliwicka kołdra jest jednak krótka, Asseco ma zdecydowanie lepsza ławkę rezerwowych i stopniowo zaczęło przejmować inicjatywę. Punktowali Marcel Ponitka i Filip Put, dwa efektowne wsady i trudną trójkę zaliczył Przemysław Żołnierewicz. Gospodarze zanotowali serię 20:4 i wyszli na prowadzenie 34:22.

GTK walczyło ambitnie, ale w momentach, gdy odpoczywać musieli Maverick Morgan i Jonathan Williams zwyczajnie brakowało im talentu, aby zdobywać punkty. Atak gospodarzy udało się nieco powstrzymać dzięki „Skibie”, dobrze broniącemu przeciwko Krzysztofowi Szubardze i do przerwy Asseco prowadziło 41:35.

Ambicja i obrona GTK znów jednak przyniosły efekty. Po perfekcyjnych kontratakach goście dogonili i przegonili Asseco. Było już 54:51 dla Gliwic, a jeszcze na 5 minut przed końcem na tablicy widniał remis. Przydawali się Marcin Salamonik i Quinton Hooker, trafiać zaczął Williams.

Asseco wygrało, bo „Szubi” (12 asyst w meczu) wreszcie kilka razy urwał się obronie, wchodził na kosz, bądź efektownie asystował do Żołnierewicza – najlepszego zawodnika meczu. ‚Żołnierz” zaliczył nie tylko 4 bardzo efektowne wsady, ale znów imponował wszechstronnością. Skończył mecz z 15 punktami, 4 zbiórkami i 6 asystami.

W dramatycznej, ostatniej minucie trójki trafiali Dariusz Wyka (znów!) i Skibniewski (15 pkt., 5 zb.), ale najważniejszego rzutu meczu nie trafił Williams. GTK gra coraz lepiej, ale to Asseco może cieszyć się ze świetnego bilansu 5-1.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ>>

RW

PLK, NBA – obstawiaj na UNIBET i wygrywaj kasę! >>