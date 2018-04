Asseco rozbija Koszalin – AZS na fatalnym poziomie

Przewaga fizyczna, koszykarska mądrość, skuteczność – wszystkie atuty były po stronie gości z Gdyni. Asseco łatwo pokonało na wyjeździe AZS 84:66, a Filip Put zdobył 18 punktów.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

Po fatalnym występie AZS w spotkaniu z Legią w Warszawie (68:103) zachodziło podejrzenie, że zespół z Koszalina może znów zaliczyć kiepski występ. I niestety te przypuszczenia się potwierdziły, a mecz telewizyjny okazał się pomyłką.

Skoncentrowane Asseco z każdą kwartą zyskiwało przewagę, nie dokonując może cudów, ale grając po prostu poukładaną koszykówkę z wyraźnie wyższej półki niż gospodarze. Gwiazdą pierwszej połowy był Filip Put, wygrywający kolejny pojedynki pojedynki w izolacjach, który już do przerwy miał na koncie 16 punktów.

Po pierwszej połowie gdynianie prowadzili z chaotycznym AZS 36:27. Na początku trzeciej kwarty świetny fragment (8 pkt.) zaliczył Krzysztof Szubarga, poprawił trafieniem z dystansu Jakub Garbacz i losy meczu były rozstrzygnięte.

W barwach AZS porównywalny z Asseco prezentowali tylko dwaj Serbowie. Aleksandar Marelja zdobył 19 punktów, trafił 9/19 z gry i zanotował 4 bloki. Nikola Malesević zapisał efektowną linijkę statystyczną 27 punktów, 8 zbiórek i 5 asyst, ale momentami można było odnieść wrażenie, że właśnie te statystyki są dla niego najważniejsze. Punkty dla gospodarzy zdobywało w meczu jedynie 5 zawodników…

Wśród gości Filip Put skończył z 18 oczkami. Dobre mecze zaliczyli Mikołaj Witliński (14+8) i Przemysław Żołnierewicz (11+9), tradycyjne wszechstronnością i dynamiką imponował Marcel Ponitka.

Asseco wygrało 16. mecz w sezonie, ale do awansu do playoff będzie zapewne potrzebować jeszcze dwóch wygranych. W terminarzu ma 2 wyjazdy – do Krosna i Radomia.

Pełna statystyka z meczu TUTAJ >>

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>