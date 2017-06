Asseco świętuje – „Szubi” w Gdyni na dwa lata

Krzysztof Szubarga podpisał dwuletni kontrakt z zespołem, którego szczytem marzeń będzie awans do play-off. 33-letni rozgrywający znów będzie w nim gwiazdą i mentorem, ale o medale już raczej nie zagra.

To był wyśmienity rok „Szubiego” – grające krajowym składem Asseco w dużej mierze dzięki niemu utrzymało się w PLK. Po roku przerwy były rozgrywający reprezentacji grał skutecznie i efektownie, a momentami – porywająco. Naszym zdaniem zasłużył na tytuł MVP sezonu zasadniczego.

Jednak lider Asseco nie dostał żadnej konkretnej, atrakcyjnej propozycji z innego klubu, a zainteresowanie pierwszoligowego R8 Basket Kraków zakończyło się wraz z rzuceniem przez koszykarza ceny zaporowej.

Dlatego Szubarga zostanie w Gdyni, gdzie jemu i jego rodzinie jest wygodnie. W Asseco będzie gwiazdą, prawą ręką trenera Przemysława Frasunkiewicza oraz mentorem dla młodych graczy.

O sukcesy jednak nie powalczy – patrząc na transfery Asseco i to, jakimi graczami się ten zespół interesuje, awans do play-off będzie szczytem marzeń. Czasy „Szubiego” walczącego o medale, zapewne już minęły.

