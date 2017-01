Asseco vs. MKS Dąbrowa – mecz 14 rekordów!

Piątkowy mecz pomiędzy Asseco Gdynia a MKS Dąbrowa Górnicza (90:89) był niezwykły z wielu powodów. Padło w nim aż 14 rekordów – podają statystycy z Pulsu Basketu.

W Gdyni działy się rzeczy niebywałe. Jeśli przeoczyliście,łapcie naszą RELACJĘ oraz OPOWIEŚĆ bohatera niezwykłej końcówki, czyli Wojciecha Czerlonki. Przy udziale zawodników, trenerów i sędziów udało się zrealizować mnóstwo statystycznych wyczynów. Oto one:

1. Od 2003/04 nigdy w jednej drużynie nie było ośmiu graczy z co najmniej 4 faulami. Poprzedni rekord to 7 meczu Czarni – Stelmet [link]

2. Od 2003/04 nigdy nie spadło za faule więcej niż 5 graczy w jednej drużynie. W meczu Asseco (vs. MKS) meczu nie skończyło sześciu graczy. [link]

3. Od 2003/04 nigdy nie było meczu w którym zawodnicy stanęli na linii rzutów wolnych 108 razy. Poprzedni rekord to 95. [link]

4. Aż 68 rzutów wolnych MKSu to rekord jednej drużyny w meczu. Poprzedni rekord należał do AZS-u Koszalin 58. [link]

5. MKS dołączył do grona czterech drużyn w historii, które oddały więcej rzutów wolnych niż rzutów z gry. MKS oddał aż o 28 więcej rzutów wolnych niż rzutów z gry. W poprzednich przypadkach ta różnica wynosiła zaledwie dwa rzuty.

6. Aż 44 faule jednego zespołu to rekordowy wynik od sezonu 2003/04. Poprzedni rekord to 37 fauli w meczu Czarnych Słupsk [link]

7. Aż 75 fauli w meczu to również nowy rekord od 2003/04. Poprzedni rekord to 72 faule z meczu Czarnych [link]

8. MKS zdobył 55% swoich punktów z linii rzutów wolnych. To nowy rekord PLK. Poprzedni należał do Polfarmeksu Kutno (54% w meczu z AZS-em Koszalin z tego sezonu).

9. Indywidualnie – 28 punktów Krzysztofa Szubargi to jego rekord punktowy tego sezonu. Ostatni raz „Szubi” zdobył 28 lub więcej punktów 19 stycznia 2013 roku w barwach Anwilu Włocławek przeciwko Polpharmie Starogard Gdański.

10. Indywidualnie – 20 punktów Filipa Matczaka to wyrównanie osobistego rekordu sezonu. Ciekawostką jest, że w dotychczasowej karierze w PLK „Fifi” 20 i więcej punktów zdobył tylko 8 razy.

11. Bohater wczorajszego spotkania Wojciech Czerlonko w tym sezonie trafił 3 trójki na 8 prób, wszystkie celne lądowały w koszu przeciwko MKS Dąbrowa Górnicza. Na wyjeździe trafił 2/2, wczoraj 1/1.

12. Aż 10 wymuszonych fauli przez Szubargę jest wyrównaniem rekordu osobistego. Do tej pory udało się to dwukrotnie w meczu 2009 przeciwko PBG Poznań i 2013 przeciwko Polpharmie Starogard Gdański.

13. Marcel Ponitka zdobywając 16 punktów ustanowił swój rekord punktowy w PLK.

14. Piotr Szczotka pobił swój rekord strat – 6. Do wczoraj były to 4.

