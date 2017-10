Asseco zdobyło Ostrów – twardzi żołnierze z Gdyni

Najpierw świetnie grali Piotr Szczotka i Filip Put, a w końcówce sprawy w swoje ręce wzięli Przemysław Żołnierewicz i Krzysztof Szubarga. Asseco wygrało w Ostrowie Wlkp. ze Stalą 80:76.

Trzy minuty i 20 sekund przed końcem tego szalenie zaciętego meczu, Stal po rzucie Aarona Johnsona prowadziła 71:67. Ale wtedy gdynianie pokazali, że na początku sezonu są w formie i potrafią wygrywać zacięte końcówki – Przemysław Żołnierewicz i Krzysztof Szubarga wyprowadzili ich na prowadzenie.

Szczególnie fajnie grał ten pierwszy – trener Przemysław Frasunkiewicz już dawno zapowiedział, że z „Żołnierza” chce zrobić lidera zespołu i w końcówce w Ostrowie Asseco regularnie grało na swojego skrzydłowego. A ten trafiał – z wolnych, z wejść, z półdystansu. W sumie Żołnierewicz zdobył 17 punktów, miał 6/9 z gry.

Ale nie byłoby sukcesu Asseco, gdyby nie świetna gra czwórek – Filip Put rzucił 18 punktów, miał 8/13 z gry, momentami wyglądał tak, jakby nie mógł spudłować. No i nieśmiertelny Piotr Szczotka, on też błyszczał – do 17 punktów dodał 7 zbiórek.

Stal? Jak zwykle wszystko kręciło się wokół Johnsona (22 punkty, 6 asyst), ale trzeba przyznać, że w ostatnich minutach Asseco bardzo dobrze go broniło, wejścia Amerykanina nie przynosiły efektu. W Stali znów zawiedli strzelcy – Duane Notice miął 2/10 z gry, a Michał Chyliński 2/7.

