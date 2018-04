Asseco zwycięża w Krośnie – nadzieje na playoff wciąż żywe

Doskonała pierwsza kwarta pozwoliła gościom z Gdyni przejąć inicjatywę i względnie kontrolować przebieg meczu. Asseco pokonało Miasto Szkła 82:73 i wciąż jest w grze o playoff.

W tych butach James Harden idzie po MVP! >>

Goście przyjechali do Krosna zmobilizowani i zaczęli z impetem. Pierwszą kwartę wygrali aż 27:15 i choć Miasto Szkła odzyskało pion w następnych 10 minutach, to gdynianie byli już do końca stroną dyktującą warunki. Po przerwie potrafili już odskoczyć na bezpieczną odległość – prowadzili 65:51 po trzech częściach gry.

Kluczem do wygranej gości były m.in. rzuty z dystansu oraz przewaga pod koszem. Jakub Garbacz zaliczył perfekcyjne 4/4, Dariusz Wyka – bardzo pozytywnie przywitany w Krośnie – trafił 3/5, do 11 punktów dodał 9 zbiórek. Siłę i warunki potrafił wykorzystać Mikołaj Witliński, który zdobył 13 punktów, trafił 5/6 z gry.

W zespole Miasta Szkła gorzej tym razem szło, dobrym przecież ostatnio, strzelcom. Ton także nadawali wysocy. Peter Alexis zdobył 17 punktów i miał 11 asyst, zapewne w Krośnie żałują, że nie prezentował się aż tak dobrze od początku pobytu w klubie. Także „wreszcie” dobry mecz zaliczył JayVaughn Pinkston, który uzbierał 25 oczek. Łącznie gospodarze trafili jednak tylko 39% z gry – zabrakło po prostu skuteczności.

Asseco ma bilans 17-14 i w ostatniej kolejce zagra w Radomiu z Rosa, która już jest pewna gry w playoff. Ewentualna wygrana nie da gdynianom gwarancji awansu do ósemki, ale szanse znacząco wzrosną.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

W tych butach James Harden idzie po MVP! >>