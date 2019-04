Astoria gromi Sokoła – mają 1:0 w półfinale

Tak jednostronnego widowiska w półfinale 1. ligi chyba nikt się nie spodziewał. Rewelacyjny występ Enea Astorii Bydgoszcz dał jej wygraną aż 95:70 nad Rawlplug Sokołem Łańcut.

W sobotnie popołudnie nie było wątpliwości – Astoria wyraźnie wygrywała wszystkie kolejne kwarty, miała 14 punktów przewagi do przerwy i aż 23 po 30 minutach (70:47), a mecz był rozstrzygnięty na długo przed końcowym gwizdkiem.

Pod koszem godnych rywali tym razem nie mieli wysocy gracze gospodarzy. Pierwszą połowę zdominował Jakub Dłuski, który już do przerwy miał na koncie 15 punktów i 8 zbiórek. W całym meczu prawie nie do zatrzymania był też Łukasz Frąckiewicz, który łącznie trafił doskonałe 10/12 z gry i uzbierał 22 punkty w 21 minut. Grę świetnie prowadził doświadczony Marcin Nowakowski, który zanotował aż 11 asyst.

Sokół w całym spotkaniu trafił zaledwie 32% rzutów z gry, przegrał walkę o zbiórki aż 25:47… Normalną dyspozycję strzelecką pokazał jedynie Bartłomiej Karolak, autor 21 punktów na dobrym procencie. O skuteczności nominalnych liderów – Filipa Małgorzaciaka, Kamila Zywerta czy Rafała Kulikowskiego z litości tu nie napiszemy.

Astoria prowadzi 1:0 w serii półfinałowej do 3 zwycięstw. Następny mecz już jutro – w niedzielę, także w Bydgoszczy.

