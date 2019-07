Astoria w komplecie – Stelmet i Cukier jeszcze w lesie

Drużyny w Bydgoszczy i Szczecinie już praktycznie zbudowane, a w Toruniu i Zielonej Górze jeszcze dużo pracy nad kompletowaniem składów po zatrudnieniu trenerów. Sprawdziliśmy, gdzie w PLK jeszcze brakuje zawodników.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Anwil Włocławek (jest: 2 obcokrajowców i 4 Polaków w składzie – Anwil ma opcję 6+6)

Potrzeba jeszcze: niski skrzydłowy, dwóch silnych skrzydłowych (jednym z nich będzie Krzysztof Sulima), środkowy, opcjonalnie rezerwowy rozgrywający (zależy od charakterystyki gracza na pozycję numer 3)

Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (jest: 3 obcokrajowców i 5 Polaków)

Potrzeba jeszcze: niski skrzydłowy, silny skrzydłowy oraz środkowy (z uwagi na kontuzję Szymona Łukasiaka). Wśród nich musi być jeden Polak.

Arka Gdynia (jest: 5 obcokrajowców i 5 Polaków – Arka ma opcję 6+6)

Potrzeba jeszcze: gracz z pozycji 2/3 (najprawdopodobniej będzie to Polak)

Enea Astoria Bydgoszcz (jest: 3 obcokrajowców i 8 Polaków)

– Skład zamknięty, choć opcjonalnie przydałby się gracz na pozycję silnego skrzydłowego

GTK Gliwice (jest: 5 obcokrajowców i 4 Polaków)

Potrzeba jeszcze: rezerwowy rozgrywający i kogoś z pozycji 2/3 (muszą to być Polacy)

HydroTruck Radom (jest: 3 obcokrajowców i 6 Polaków)

Potrzeba jeszcze: niski skrzydłowy oraz środkowy









King Szczecin (jest: 5 obcokrajowców i 6 Polaków)

Potrzeba jeszcze: polskie uzupełnienie składu (najprawdopodobniej będzie to młody zawodnik)

Legia Warszawa (jest: 4 obcokrajowców i 5 Polaków – Legia ma opcję 6+6)

Potrzeba jeszcze: dwóch graczy na pozycję 1/2 (combo guard), najlepiej gdyby jednym z nich był Polak

MKS Dąbrowa Górnicza (jest: 0 obcokrajowców i 4 Polaków)

Potrzeba jeszcze: pierwszy rozgrywający, przynajmniej dwóch graczy na pozycje 2/3, silny skrzydłowy i środkowy

Polpharma Starogard Gdański (jest: 0 obcokrajowców i 6 Polaków)

Potrzeba jeszcze: rozgrywający, gracz z pozycji 2/3, silny skrzydłowy i środkowy

Polski Cukier Toruń (jest: 0 obcokrajowców i 4 Polaków)

Potrzeba jeszcze: rozgrywający, trzech graczy z pozycji 2/3 (jednym z nich ma być Karol Gruszecki), silny skrzydłowy i środkowy

*w przypadku awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów Polski Cukier będzie miał opcję 6+6

PGE Spójnia Stargard (jest: 0 obcokrajowców i 4 Polaków)

Potrzeba jeszcze: rozgrywający (może być w typie combo guarda), przynajmniej jeden niski skrzydłowy, silny skrzydłowy i dwóch środkowych









Stelmet Enea BC Zielona Góra (jest: 2 obcokrajowców* i 3 Polaków – Stelmet ma opcję 6+6)

Potrzeba jeszcze: rozgrywający, niski skrzydłowy, dwóch silnych skrzydłowych i środkowy; przynajmniej dwóch Polaków

*przy założeniu, że Kodi Justice i Michael Humphrey zostają

Śląsk Wrocław (jest: 2 obcokrajowców i 8 Polaków)

Potrzeba jeszcze: rzucający obrońca i silny skrzydłowy

TBV Start Lublin (jest: 0 obcokrajowców i 6 Polaków)

Potrzeba jeszcze: rozgrywający, rzucający obrońca, niski skrzydłowy i środkowy. Opcjonalnie silny skrzydłowy.

Trefl Sopot (jest: 3 obcokrajowców i 6 Polaków)

Potrzeba jeszcze: niski skrzydłowy (będzie to gracz zagraniczny)

Wszystkie kontrakty, nazwiska i składy drużyn na sezon 2019/20 znajdziesz TUTAJ >>