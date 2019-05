Astoria znów w ekstraklasie! Śląsk ograny do zera

Stało się! Enea Astoria Brygoszcz wytrzymała presję w decydującym momencie i pokonała w niedzielę FutureNet Śląsk Wrocław 86:77. Po wygraniu finału 1. ligi 3:0, bydgoszczanie awansowali do PLK.

Po wygraniu obu spotkań we Wrocławiu, Astoria miała teoretycznie łatwiejsze zadanie przed własną publicznością. Lekko nie było, ale dość pewnie udało się zrealizować wymarzony cel. Przewaga wypracowana w pierwszej połowie (49:39) wystarczyła, aby dowieźć prowadzenie do ostatniego gwizdka.

W najważniejszym meczu sezonu Astorię do wygranej poprowadzili doświadczeni strzelcy. Grzegorz Kukiełka trafił 4/7 z dystansu, Michał Aleksandrowicz dodał 11 punktów. Kolejne 3 trójki dołożył Bartosz Pochocki.

Śląsk próbował walczyć o uratowanie serii, ale najbliższej zdołał zbliżyć się na dystans 5 oczek – także na 1:35 przed końcem. Przełomową trójkę dla gospodarzy trafił wówczas jednak Marcin Nowakowski. Jako jedyny naprawdę dobrze grał Aleksander Dziewa (20+7), niestety dla wrocławian – skuteczności zabrakło innym potencjalnym liderom gości.

Porażka 0:3 w finale w wykonaniu lidera po rundzie zasadniczej to z pewnością olbrzymie rozczarowanie.

Astoria była w każdym z meczów lepszym zespołem i po świetnej drugiej części sezonu, zasłużenie wygrała finał i awansowała do PLK. W Bydgoszczy mogą ruszać przygotowania do kolejnej przygody z koszykówką na najwyższym poziomie.

RW

