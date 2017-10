Asysta Milosa Teodosicia – perfekcyjna nonszalancja!

Jego podanie z Honolulu było hitem wtorkowych meczów preseason. Wygląda na to, że Milos Teodosić będzie robił w NBA całkiem niezły show.

Żaden tam Carmelo Anthony, żaden Paul George czy Chris Paul – akcja, która zdominowała social media po wtorkowych sparingach w NBA należała do Milosa Teodosicia. Perfekcyjna nonszalancja, nonszalancka perfekcja – nazwijcie sobie to podanie jak chcecie. Było wyjątkowe:

Wtorkowy sparing z Toronto Raptors w Honolulu na Hawajach Clippers wygrali 98:84. „Teo” zakończył spotkanie z dorobkiem 3 punktów (1/3 z gry), 2 zbiórek i 5 asyst.

W dwóch pierwszych spotkaniach Serb miał zatem średnio 2,0 punktu (1/8 z gry) oraz 6,5 asysty. Bez szału, ale i tak jest za wcześnie, by go oceniać i wysnuwać jakiekolwiek wnioski. On sam mówi, że to tylko sparingi i czekamy na normalne mecze.

Wiadomo, że będziemy go oglądać nie tylko pod kątem podań, ale także skuteczności, a przede wszystkim – defensywy i przygotowania fizycznego do ciężkiego sezonu.

Ale też już możemy być zadowoleni, że Teodosić trafił właśnie do Clippers, zespołu z DeAndre Jordanem, któremu można rzucać świetne podania nad kosz. Już wiadomo, że to się będzie oglądało!

