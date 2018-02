Asystent LeBron – rekord kariery w Atlancie

Aż 19 asyst miał w meczu z Hawks LeBron James, to jego najlepszy wynik w karierze. Po jego podaniach Cavs zdobyli 46 punktów, trafili 17 z 24 rzutów. Mimo braków w składzie Cavaliers ograli na wyjeździe Hawks 123:107.

LeBron i jego królewska kolekcja butów – sprawdź >>

To był drugi kolejny mecz LeBrona z pokaźną liczbą asyst – teraz miał 19, a dwa dni wcześniej, przeciwko Wolves, 15. W obu spotkaniach zaliczył triple-double, oba Cavs wygrali po ofensywnej grze (140:138 i 123:107).

LeBron jak zwykle – mimo upływających lat – wnosi się na wyżyny, w tym sezonie notuje świetne 26,5 punktu, 8,0 zbiórki i 8,7 asysty. Ten ostatni wskaźnik jest jego najwyższym w karierze, choć równym temu z poprzedniego sezonu. Jego średnia asyst z kariery to 7,1.