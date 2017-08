Atrakcyjna dwunastka – na te mecze PLK czekamy!

Jak zwykle Anwil, dużo mistrza, sporo Legii i szczypta Cukru – z ligowego terminarza wybraliśmy 12 spotkań, które w tej chwili zapowiadają się najbardziej atrakcyjnie. Startujemy 30 września.

1. kolejka:

MKS Dąbrowa Górnicza – Polski Cukier Toruń (1 października)

Jacek Winnicki poprowadził torunian do historycznego srebrnego medalu, ale już przed zakończeniem tego świetnego sezonu wiadomo było, że odchodzi do słabszej Dąbrowy Górniczej. Był to ruch zaskakujący, a teraz fajnie by było, gdyby „Ślimak” pokazał koszykarzom z Torunia, jak wiele z ich sukcesu zależało od niego.

2. kolejka:

Legia Warszawa – Asseco Gdynia (7 października)

Koszykarskiego hitu się nie spodziewamy, ale pierwszy mecz Legii u siebie będzie wydarzeniem – zasłużona dla polskiego basketu sekcja czekała na takie spotkanie 14 lat. Oprawę na pewno zapamiętacie, możliwe, że także race.

Czarni Słupsk – Start Lublin (8 października)

To będzie pierwszy „obcy” występ w Słupsku Chavaughna Lewisa, który podbił Gryfię w końcówce poprzedniego sezonu. Na dodatek Start zbudował solidną ekipę z dwoma gwiazdami na obwodzie i na początku rozgrywek może zaskakiwać wygrywając mecze, które zwykle przegrywał.

5. kolejka:

Anwil Włocławek – Czarni Słupsk (29 października)

Po słupskim „Master of Puppets” zostało już tylko wspomnienie i Mantas Cesnauskis, ale ktoś tu będzie miał sporo do udowodnienia, prawda? Stawiamy, że Igor Milicić postawi przeciwko Czarnym taką strefę, że Anwil wygra 83:25.

6. kolejka:

Anwil Włocławek – Legia Warszawa (5 listopada)

Ulubiony mecz Jacka Łączyńskiego – wielki kibic Anwilu i Legii czy też Legii i Anwilu na pewno będzie miał rozdarte serce, dla jego syna Kamila też będzie to wyjątkowe spotkanie. Na boisku faworyt będzie jeden, na trybunach może się dziać.

8. kolejka:

Anwil Włocławek – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (18 listopada)

Anwil nigdy się nie znudzi, w naszym zestawieniu to trzeci kolejny hit w Hali Mistrzów – możliwe, że zagrają zespoły, które wiosną będą biły się o awans do finału. W nowych klubach, naprzeciw siebie, zaprezentują się Szymon Szewczyk i Michał Chyliński. Ten drugi w sumie mógłby trafić z dziewięć trójek…

9. kolejka:

Legia Warszawa – Stelmet Zielona Góra (3 grudnia)

Mistrzowie Polski w ostatnich latach w Warszawie bywali – lecąc na mecze w europejskich pucharach, trenując w międzyczasie w hali Legii na Bemowie. Teraz w końcu zagrają o punkty, a Artur Gronek, warszawiak z mocno legijnego Bródna, na pewno będzie miał na trybunach swój sektor kibiców.

12. kolejka:

Stelmet Zielona Góra – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (26 grudnia)

Znów trafiony dobór meczu świątecznego, zmierzą się medaliści z poprzedniego sezonu, którzy zafundowali nam całkiem emocjonujący półfinał. Na meczu nr 5 głośno słychać było fanów z Ostrowa Wlkp., teraz też pewnie będzie gorąco.

15. kolejka:

Polski Cukier Toruń – Stelmet Zielona Góra (6 stycznia)

Na ten mecz szczególnie zapraszają Aaron Cel i Karol Gruszecki, ale pewnie cały Toruń będzie chciał znów pokonać Stelmet u siebie. W minionym sezonie udało się to dwukrotnie, po fajnych meczach.

GTK Gliwice – MKS Dąbrowa Górnicza (7 stycznia)

Stawiamy trochę w ciemno, bo spotkanie może być nudne i kompletnie na marginesie ligowych wydarzeń, ale liczymy że ta rywalizacja na granicy Śląska i Zagłębia będzie zapowiedzią czegoś większego w najbliższych latach.

21. kolejka:

Czarni Słupsk – King Szczecin (10 marca)

Zaprasza Marek Łukomski! Jesteśmy spokojni o to, że nowy trener „Panter” zadba o odpowiednie przyjęcie królewskiej ekipy ze Szczecina. O ile – czego życzymy – późną zimą ciągle będzie w Słupsku pracował.

26. kolejka:

Polski Cukier Toruń – Anwil Włocławek (2 kwietnia)

W ostatnim sezonie ten mecz był świetnym widowiskiem pod każdym względem – były emocje na boisku i hałas na trybunach. Toruńska hala znów – także dzięki kibicom Anwilu – pewnie się wypełni. Ciekawe, kto będzie grał u siebie.

Redakcja PolskiKosz.pl

