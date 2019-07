Avery Bradley w LA – mocny ruch Lakers

Jeśli tylko zdrowie pozwoli, będzie poważnym wzmocnieniem na obwodzie. Avery Bradley, świetny obrońca i solidny strzelec, podpisze 2-letni kontrakt z Los Angeles Lakers.

Lakers po fiasku związanym z zakontraktowaniem największych wolnych agentów, konsekwentnie uzupełniają skład drobnym kontraktami. Ostatnim graczem, który dołączył do ekipy z Los Angeles jest Avery Bradley (28 lat, 188 cm), który ostatnio grał w Grizzlies.

W trakcie sezonu 2018/19 został przehandlowany do Memphis z LA Clippers. W Grizzlies spędził jednak zaledwie chwilę, a konkretnie 14 meczów, a później został zwolniony. W tym czasie zdobywał 16 punktów, rozdawał 4 asysty i trafiał 38% za 3 punkty, w ponad 31 minut spędzanych na parkiecie.

Bradley nie cieszy się już tak dobrą opinią jak za czasów świetności w Boston Celtics, co może potwierdzać choćby wspomniane zwolnienie. Jednak Avery to wciąż topowy obrońca na obwodzie, gracz, który nadal może być idealną opcją „3&D” dla takiego zespołu jak Lakers.

Amerykanin podpisze w Los Angeles kontrakt na 2 lata opiewający na 9,7 miliona dolarów. Może być graczem wchodzącym z ławki, a może także się nagle okazać, że będzie grał w piątce.

Oczywistym pomysłem, który od razu przychodzi na myśl jest puszczenie Bradleya do obrony rozgrywających rywali. Lakers mając LeBrona James nie potrzebują w piątce typowej jedynki, wprost już wręcz informują, że to LBJ będzie nominalnym rozgrywającym. Bradley byłby więc drugą opcją na pozycjach 1/2, w odróżnieniu od Rajona Rondo stwarzając zagrożenie rzutem.

RW