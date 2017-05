Awans R8 Basket Kraków – Koszarek, Hrycaniuk, Anzulović na listach

Wygrali 31 z 32 meczów, ale z takim składem inaczej być nie mogło – beniaminek wziął II ligę szturmem i w przyszłym roku zagra w I lidze. Znów o awans – tym razem do ekstraklasy. Ciekawe w jakim składzie.

O sobotnim meczu w Lublinie z AZS UMCS, który dał R8 miejsce w finale i promocję do I ligi, nie ma co pisać. Krakowianie wygrali go 86:63 dominując tak, jak przez cały sezon, w którym przegrali tylko jedno spotkanie – w listopadzie, 72:84 w Jaworznie.

W całym projekcie, za którym stoi przede wszystkim Dominik Kotarba-Majkutewicz, krakowski biznesmen, właściciel stacji paliw R8, w tym momencie nie tyle chodzi jednak o same wyniki, co o plany, w których ambicja miesza się z fantastyką – europejskie puchary już w przyszłym sezonie, awans do ekstraklasy, pełną Tauron Arenę na meczach, budowę zespołu na miarę euroligowego Prokomu Ryszarda Krauzego.

Co z tego wyjdzie – nie wiadomo, trudno powiedzieć, na ile w Krakowie starczy kasy i zapału. Ale R8 Basket już działa – jeszcze w trakcie sezonu krakowianie podpisali kontrakt z Michaelem Hicksem, pytali o cenę Thomasa Kelatiego, rozmawiają z Krzysztofem Szubargą, a nawet Cezarym Trybańskim. Wszyscy widzą, że w Krakowie są wielkie pieniądze, dlatego agenci wysyłają tam listy z naprawdę znanymi nazwiskami.

To oczywiście sondowanie rynku i finansowych możliwości krezusa, trudno powiedzieć, czy Łukasz Koszarek, Krzysztof Szubarga czy Adam Hrycaniuk naprawdę rozważyliby grę w I lidze, a Drażen Anzulović prowadzenie tam zespołu. Ale biorąc pod uwagę wielką kasę, rolę niekwestionowanej gwiazdy, perspektywę sezonu w Europie (zapewne FIBA Europe Cup, w Krakowie ponoć pracują nad dokumentacją), niemal pewny awans do PLK i fajne miasto – dlaczego nie miałby to być dla tych 33-letnich już graczy początek ciekawej emerytury?

Kilka miesięcy temu części obecnych graczy R8 obiecywano przedłużenie kontraktów, ale na razie nikt – poza Hicksem, który w tym sezonie grać już nie mógł – nie ma ważnej umowy na przyszły sezon. Przed krakowianami jeszcze finał I ligi z KK Warszawa lub Śląskiem Wrocław (jest 1-0, drugi mecz w niedzielę), a potem – transferowe szaleństwo.

PS W przyszłym sezonie liczba krakowskich drużyn w I lidze będzie się zgadzać – R8 Basket zastąpi spadający do II ligi AGH Kraków.

