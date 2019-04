Aż 42 asysty Anwilu – to rekord PLK!

Odkąd gromadzone są precyzyjne dane (2003 r.) żaden zespół w koszykarskiej ekstraklasie nie zanotował jeszcze tylu asyst. Aż 42 decydujące podania Anwilu w meczu z GTK Gliwice jest bardzo wyśrubowanym rekordem.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Anwil Włocławek, podrażniony ostatnimi porażkami, w efektownym stylu pokonał GTK Gliwice 113:81. Nasza relacja jest TUTAJ >> Efektowna, zespołowa gra w ataku gospodarzy przełożyła się na fantastyczną liczbę asyst – ostatecznie licznik zatrzymał się aż na 42!

Przynajmniej jedną asystę na swoim koncie zanotowało aż 11 graczy Anwilu, każdy który wszedł na boisko! Najwięcej miał Kamil Łączyński (8), a po 6 zanotowali Ivan Almeida, Aaron Broussard oraz… Szymon Szewczyk.

Jak wynika z danych Pulsu Basketu, najlepszy wynik w historii wynosił dotąd 36 asyst zespołu w meczu. W trwającym obecnie sezonie wyrównały ten wyczyn Stal oraz Polski Cukier, a w poprzednich rozgrywkach taką liczbę podań zaliczył także Anwil. Od teraz, jest samodzielnym liderem tej historycznej klasyfikacji.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

RW

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>