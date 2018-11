AZS Koszalin – grali w PLK najgorzej od 15 lat

„Akademicy” nie prezentowali się jeszcze w PLK tak słabo, odkąd awansowali do ekstraklasy. Nowy trener Marek Łukomski przejmuje drużynę, która grała wręcz na poziomie zbliżonym do 1 ligi.

Drużyna z Koszalina odniosła 7 porażek z rzędu, w tym 5 meczów przegrała co najmniej 15 punktami. Po 6. porażce koszalinianie rozwiązali umowę z dotychczasowym trenerem Draganem Nikoliciem i tym razem nie ma się co dziwić – liczby pokazywały, że AZS Koszalin jest historycznie najsłabszy.

Wskaźnik ELO (WIĘCEJ TUTAJ>>> ) badający siłę drużyn między innymi na podstawie wyników sportowych, siły rywali oraz miejsca rozgrywania meczu wskazuje, że AZS nie był tak słaby, od kiedy awansował do PLK.

Po przegranym 22 punktami meczu ze Startem Lublin, AZS miał na koncie 1252,9 punktów ELO i jest to najgorszy wynik tego klubu.

1200-1300 punktów ELO osiągają drużyny, które są mocnymi kandydatami do spadku i właściwie prezentują poziom zbliżony do 1 ligi. Najbliższy mecz AZS rozegra w Radomiu, gdzie według wskaźnika ELO, aż 13-punktowym faworytem będą gospodarze. Ostatni raz na poziomie około 1252 punktów ELO znalazła się Legia Warszawa na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku.

Najwyższy ranking ELO AZS Koszalin zanotował w grudniu 2014 roku. Mocny kadrowo (co wypada to podkreślić) zespół Igora Milicicia miał wtedy rekordowe 1781 punkty i, według ELO, na tamten moment była to drużyna nawet na drugą rundę playoffów.

