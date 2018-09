AZS Koszalin ogrywa Polpharmę – skuteczny Marko Tejić

AZS Koszalin wygrał w poniedziałek z Polpharmą 88:73 w sparingu przed nowym sezonem Energa Basket Ligi. W drużynie za Starogardu znów wystąpił Michael Hicks.

Gospodarze z Koszalina bardzo pewnie wygrali sparing z Polpharmą, która nieco lepszą końcówką uniknęła różnicy przekraczającej 20 punków. Najskuteczniejszym graczem AZS był jeden z trzech tamtejszych Serbów – Marko Tejić, który zdobył 24 punkty. Marek Zywert i Greg Surmacz dodali po 15 oczek.

W zespole ze Starogardu, umiejętności strzeleckie potwierdził Amerykanin Justin Bibbins, który może być jednym z kandydatów do miana króla strzelców ligi. W Polpharmie już drugi sparing zagrał Michael Hicks, przygotowujący się do sezonu z zaprzyjaźnionym klubem. Zdobył 10 punktów i nikogo zapewne nie zdziwi, jeśli 35-letni gracz z polskim paszportem wywalczy sobie kontrakt w klubie, który krajową rotację ma dość krótką.

AZS Koszalin – Polpharma Starogard Gdański 88:73 (23:17, 23:13, 19:12, 23:31)

AZS: Tejić 24, Zywert 15, Surmacz 15, Jakóbczyk 11, Radulović 10, Brandon 7, Czujkowski 4, Ratajczak 2

Polpharma: Bibbins 25, Hicks 10, Bussey 8, Gołębiowski 8, Prahl 8, Dzierżak 6, Załucki 5, Struski 2, Davis 1, Młynarski 0, Brenk 0

Już w piątek i sobotę w Koszalinie odbędzie się Memoriał im. Jerzego Olejniczaka, z udziałem 3 zespołów PLK.

Harmonogram turnieju:

Piątek, 7 września

16:30 King Szczecin – Trefl Sopot

18:30 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ŚP. Jerzego Olejniczaka

19:00 AZS Koszalin – Energa Kotwica Kołobrzeg

Sobota, 8 września

15:30 Mecz o 3 miejsce

18:00 Finał

