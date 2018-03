AZS lepszy od Turowa – w Zgorzelcu planują wakacje

To już jest koniec marzeń o playoff zespołu ze Zgorzelca. Koszalinianie zagrali kolejny niezły mecz i po dramatycznej końcówce pokonali PGE Turów 82:80. Graczem meczu był Diante Baldwin.

Jak na „mecz ostatniej szansy” to goście ze Zgorzelca rozpoczęli zaskakująco mało skoncentrowani. Ważni gracze (Ayers, Waldow) szybko wpadli w problemy z faulami i w drugiej kwarcie było już zadziwiająco wysokie 41:23 dla AZS. Osłabioną polską rotację (nieobecny Bartosz Bochno) trudno uznać za wystarczające usprawiedliwienie.

AZS stopniowo tracił impet, ale potrafił uratować minimalną wygraną. Rewelacyjne spotkanie zagrał Diante Baldwin, który trafił doskonałe 9/11 z gry. Miał 24 punkty, 9 zbiórek i 4 asysty, wymusił 8 przewinień. Dobrze grali też (obaj niemal bez odpoczynku) Modestas Kumpys (16 pkt.) i Kacper Młynarski (13 pkt., 8 zbiórek).

Turów otrząsnął się w drugiej połowie i dogonił rywala. Miał wygraną – i przedłużenie marzeń playoff – na wyciągnięcie ręki. Na 1:18 przed końcem to drużyna ze Zgorzelca prowadziła 80:79. Do końca meczu 3 punkty zdobył już jednak tylko Alaksandar Marelja. Dwa rzuty z dystansu, które mogły dać wygraną gościom przestrzelili Cameron Ayers i Robert Skibniewski. Ten drugi rzucał z zupełnie czystej pozycji, to nie jest udany powrót „Skiby” do Turowa.

AZS pokazał ambitne podejście, choć nie gra już w tym sezonie o nic, poza poprawą wizerunku – zaliczył 11 wygraną w sezonie. Turów po tej porażce ma bilans 14-14 i o playoff może zapomnieć.

