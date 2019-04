AZS Uniwersytet Gdański zwycięzcą rozgrywek 1 Ligi Kobiet

Zawodniczki gdańskiego AZS okazały się bezkonkurencyjne w rozgrywkach 1. Ligi w sezonie 2018/2019. Podopieczne trenera Włodzimierza Augustynowicza fazę playoff przeszły jak burza, wygrywając wszystkie spotkania i pewnie awansując do Energa Basket Ligi Kobiet.

Gdańszczanki na pierwszym miejscu zakończyły rozgrywki sezonu zasadniczego grupy A 1. Ligi Kobiet z bilansem 18-2 i były jednym z głównych faworytów do awansu. Drużyna, będąca mieszanką doświadczenia oraz młodzieńczej finezji, nie dała żadnych szans rywalkom. W wielkim finale 1 Ligi Kobiet, drużyna AZS Uniwersytet Gdański pokonała 2:0 ekipę Panattoni Europe Lider Pruszków (88:77 w Gdańsku i 60:50 w Pruszkowie).

Grą drużyny z Pomorza dowodziły przede wszystkim doświadczona Karina Szczurewska oraz Agata Stępień, a wtórowały im Paulina Kuras, Jastina Kosalewicz czy też Żaneta Szczęśniak. Awans drużyny AZS-u powoduje, iż w sezonie 2019/2020 prawo do gry w rozgrywkach Energa Basket Ligi Kobiet będą miały aż dwie drużyny z Gdańska.

Dla drużyny z Pruszkowa natomiast jest to drugi srebrny medal z rzędu. W ubiegłorocznym finale, zawodniczki Lidera uległy zespołowi z …. Gdańska, a konkretnie Politechnice Gdańsk.

Obydwu drużynom serdecznie gratulujemy udanego sezonu!

Jan Delmanowski

