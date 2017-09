Back on the Court – czas na nowy sprzęt do gry!

W Sklepie Koszykarza trwa akcja „Back on the Court”. W bogatej ofercie produktów można znaleźć wszystko, czego potrzeba do „powrotu na parkiet”. Do tego – z rabatem!

Wrzesień to miesiąc, który dla koszykarzy, zarówno profesjonalistów jaki i amatorów stoi pod znakiem ostatnich przygotowań do nowego sezonu. Po wakacyjnej przerwie swoje rozgrywki wznawia PLK, miejskie ligi amatorskie, młodzież wraca do szkoły i treningów w klubie czy po prostu zaczynamy się znowu spotykać w gronie znajomych na wynajmowanej sali, żeby raz na jakiś czas pograć w kosza.

W tym momencie wiele osób postanawia wyposażyć się w nowy sprzęt, przede wszystkim buty. Natomiast warto pomyśleć też o innych akcesoriach, które sprawią, że będzie grało nam się bardziej komfortowo.

Zaczniemy jednak od najważniejszego, czyli od obuwia. Obecnie na rynku znajdziemy ogromną ilość rodzajów butów do koszykówki. Są modele z niską cholewką, są też i z klasyczną wysoką. Jest wiele rodzajów materiałów, z których są one wykonane, jedne są bardziej elastyczne drugie mniej. Istnieje też kilka systemów, które odpowiadają za amortyzację, co w butach do koszykówki jest szalenie istotne.

Na szczęście przy dokonywaniu wyboru odpowiedniego obuwia pomogą specjaliści, których w sklepie koszykarza nie brakuje. W sklepach stacjonarnych pracują osoby, dla których buty i koszykówka to nie tylko praca ale i pasja. Ci eksperci znają się na wszystkich systemach, technologiach i trendach jakie panują w branży. Po krótkiej rozmowie i przedstawieniu swoich potrzeb, pomogą w doborze odpowiedniej pary.

Obecnie w Sklepie Koszykarza trwa akcja pod nazwą „Back on the Court”. Przeglądając proponowane produkty, można znaleźć wszystko czego będziemy potrzebować do „powrotu na parkiet”. Z ciekawszych butów są tam: adidas Crazy Light Boost Low 2016, oferujące bardzo dobrą amortyzację i przyczepność. Znalazły się tam D Lillard 3, model, który zbiera bardzo dobre opinie wśród zawodników; Under Armour Curry 3 w wersji niskiej i wysokiej, są też Jordan Ultra.Fly 2 oferujące bardzo dobrą stabilizację dla stopy. Oczywiście wszystkie modele dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Poza butami dość istotnym elementem wyposażenia koszykarza są…skarpety. Niektórym ten temat może wydawać się śmieszny, ale dobra i przede wszystkim odpowiednia skarpeta jest niekiedy równie ważna co buty. Skarpety do gry charakteryzują się tym, że są nieco grubsze od zwykłych, dzięki czemu poprawiają komfort i amortyzację. Posiadają też ściągacze, dzięki którym się nie zwijają i nie przekręcają.

Do wyboru mamy np. Jordan’owy 3-pak, są to w zasadzie podstawowe skarpety, ale posiadają wyżej wymienione cechy. Znajdziemy też skarpety bardziej pro czyli Nike Versatility, które są nieco droższe ale godne polecenia…sprawdzone na naszych własnych stopach.

Jeśli chodzi o odzież to poza spodenkami i koszulkami warto zwrócić uwagę na kompresję, której jest pod dostatkiem. Kto do tej pory nie miał okazji grać w odzieży kompresyjnej, nie wie co traci. Po rozgrzaniu utrzymuje ona ciepło i jest w niej po prostu wygodnie. Nieporównywalnie lepiej niż bieliźnie codziennej (znamy przypadki, gry w zwykłych bokserkach).

W ofercie znajdziemy ciuchy na górne i dolne partie ciała. Koszulki są bez rękawków, z krótkimi rękawkami, czy modne ostatnio longsleevy. Podobnie jest z dołem, na parkietach królują ostatnio leginsy o długości 3/4.

Nie można zapomnieć o odpowiedniej piłce. Do wyboru mamy takie marki jak; Spalding, Molten, Nike czy adidas. Do gry na hali szczególnie polecamy model Spalding TF-1000. Jest to piłka, którą rozgrywane są mecze w naszej ekstraklasie. Godna polecenia jest też ZK Legacy.

Cały sprzęt jaki zabieramy ze sobą do grania wypadałoby spakować w torbę sportową. Na szczęście w ofercie znalazły się i one. Obok, butów, ciuchów i piłki znajdzie się w nich miejsce na dodatkowy ręcznik, płyn do mycia czy klapki.

Tekst: Michał Post

