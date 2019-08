BAL w tropikach – rusza afrykańska wersja NBA

Od marca przyszłego roku 12 drużyn podzielonych na 2 konferencje, zagra w elitarnych afrykańskich rozgrywkach pod patronatem NBA. Całość zakończy się turniejem Final Four w Rwandzie.

NBA i FIBA do tego projektu podchodzą bardzo poważnie. Na oficjalną inaugurację The Basketball African League (BAL) do Dakaru w Senegalu przyjechali min. komisarz NBA Adam Silver oraz Andreas Zagklis, sekretarz generalny FIBA.

Pierwszy sezon regularny BAL wystartuje wiosną, w marcu 2020 roku. Zagra w nim 12 najlepszych afrykańskich zespołów, podzielonych na dwie 6-zespołowe konferencje, w których wszystkie zespoły zagrają ze sobą po 1 meczu. Łącznie odbędzie się zatem 30 spotkań.

Turnieje sezonu regularnego odbędą się w następujących miastach: Kair (Egipt), Dakar (Senegal), Lagos (Nigeria), Luanda (Angola), Rabat (Maroko) oraz Monastir lub Tunis (Tunezja). Turniej Final Four ma się odbyć późną wiosną w Kigali, stolicy Rwandy.

Partnerami technicznymi z wyłącznością na stroje i sprzęt w trakcie rozgrywek zostały marki Nike oraz Jordan, co także potwierdza, że projekt jest poważny, a wszystkie strony widzą w rozwoju afrykańskiej koszykówki olbrzymi potencjał biznesowy.

W zakończonym niedawno sezonie najlepszą klubową drużyną na Czarnym Lądzie – w rozgrywkach organizowanych przez FIBA jako Africa Basketball League – okazała się ekipa Primeiro D’Agosto z Angoli, który w finale pokonała marokańskie Association Sportive of Salé. W turnieju F4 zagrałty także Smouha SC z Aleksandrii w Egipcie oraz JS Kairouan z Tunezji.

TS