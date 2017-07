Balcerowski doceniony – pokaże się przed trenerami z NBA

Basketball Without Borders, camp organizowany przez NBA i FIBA, odbędzie się w połowie sierpnia w Izraelu. Polski środkowy znajdzie się w gronie najlepszych europejskich graczy z rocznika 2000.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Aleksander Balcerowski nie jest ani pierwszym, ani piątym, ani nawet 10. Polakiem, który weźmie udział w tym znanym kampie – przed nim doświadczali tego nie tylko Mateusz Ponitka czy Przemysław Karnowski, ale także m.in. Kacper Borowski, Damian Jeszke czy Sebastian Szymański.

Jednak obecność w gronie kilkudziesięciu utalentowanych nastolatków to zawsze nobilitacja – tym bardziej, że 17-letni Balcerowski (215 cm wzrostu), który na co dzień jest graczem Las Palmas, to już dawno zauważony przez skautów kandydat na gwiazdę. Ma rzadką kombinację wzrostu, atletyzmu i koordynacji rzutowej, ostrożnie – bardzo ostrożnie – można porównywać jego potencjał do Kristapsa Porzingisa.

W dniach 13-16 sierpnia w izraelskiej Netanji Balcerowski – obok m.in. Marko Pecarskiego, Nikoli Zizicia czy Otona Jankovicia (nieoficjalna lista zaproszonych) – będzie prezentował swoje umiejętności przed trenerami i skautami NBA. Młodzi koszykarze ćwiczą indywidualnie, biorą udział w klinikach, rozgrywają turnieje.

W 2010 roku, podczas imprezy w Barcelonie, MVP całego campu został wybrany Mateusz Ponitka. Oby Balcerowski poszedł w jego ślady – jeśli oczywiście weźmie w tym campie udział. Na zgrupowaniu reprezentacji Polski juniorów się nie stawił, tłumacząc się m.in. problemami po zmęczeniowej kontuzją stopy z poprzedniego lata.

ŁC

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>