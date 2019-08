Balcerowski i Schenk – jak z Jordanią wypadli debiutanci?

Na turnieju w czeskiej Pradze, w meczu przeciwko Jordanii, wysoko wygranym 92:51 przez reprezentację Polski zadebiutowało dwóch nowych zawodników – Aleksander Balcerowski i Jakub Schenk. Jak wypadli i co mogą dać w przyszłości kadrze?

Aleksander Balcerowski

Najmłodszy z reprezentantów, ale niech wiek nikogo nie zmyli. Aleksander już po treningach w Wałbrzychu był chwalony przez wielu kolegów, a swój potencjał i umiejętności potwierdził od razu w pierwszym meczu sparingowym.

Pod nieobecność Aarona Cela, Balcerowski wyszedł w pierwszej piątce na pozycji numer 4 i stworzył parę podkoszowych z Damianem Kuligem. Początek miał nieco nerwowy – bardzo przestrzelona trójka, czy małe zagubienie w niektórych momentach.

Z czasem jednak było coraz lepiej. Olek dobrze przesuwał się w obronie, zdobył swoje pierwsze punkty rzutem za 3 punkty i aktywnie walczył o zbiórki. Po zmianie stron znów piłka go szukała, czego efektem były dwa wsady. Ostatecznie zdobył 9 punktów i zebrał 3 piłki w 19 minut.

Mimo zaledwie 19 lat, Balcerowski reprezentacji może się przydać już tu i teraz. Ma 216 centymetrów, ale potrafi z nich korzystać, co wcale nie jest takie oczywiste u takich gigantów. Rzuca z dystansu, dobrze pracuje na nogach w obronie, a do tego potrafi przytomnie znaleźć partnerów podaniem (nawet z podwojenia).

Po jego grze widać już pewne doświadczenie wyniesione z gry w Hiszpanii. Nie będzie nic w tym dziwnego, jeśli to on będzie nominalnym drugim silnym skrzydłowym w rotacji reprezentacji na mistrzostwach świata.

Jakub Schenk

Nowy rozgrywający Polskiego Cukru Toruń spędził na parkiecie ponad 16 minut, zdobył 5 punktów i rozdał 2 asysty. Debiut może zaliczyć do udanych, choć nie był bardzo wyróżniającą się postacią.

Przede wszystkim zagrał na 0, jeśli chodzi o straty. Szanował piłkę, rozważnie wybierał podania, choć może czasem nawet zabrakło delikatnego ryzyka. Trafił trójkę, potem także rzut z półdystansu i trzeba przyznać, że pod tym względem wygląda coraz pewniej. Mecz skończył także z dwoma przechwytami, choć w paru momentach w defensywie mógł się zachować odrobinę lepiej.

Choć Jakub z Jordanią zagrał dłużej niż Łukasz Koszarek i Kamil Łączyński, raczej ciężko jest się spodziewać, by wyprzedził ich w hierarchii przed mistrzostwami świata. Mimo wszystko prędzej czy później w kadrze grać będzie.

GS