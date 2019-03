Balcerowski kontra Waczyński – młody Polak zadziwia w ACB (WIDEO)

Aleksander Balcerowski w kolejnym meczu wyszedł w pierwszej piątce. Herbalife Gran Canaria pokonała Unicaję Malaga 85:76, a Polak trafił 3 trójki. Adam Waczyński dla przegranych zdobył 8 punktów.

Po udanym meczu w Eurolidze przeciwko Darussaface (więcej TUTAJ>>) Aleksander Balcerowski nie zwalnia tempa w podbijaniu koszykarskiej Europy. Znów wyszedł w pierwszej piątce i to w meczu przeciwko bardzo wymagającemu rywalowi – jego Herbalife Gran Canaria mierzyła się Unicają Malaga.

Po raz kolejny minuty dla młodego Polaka okazały się dobrym wyborem trenera Pedro Martineza. Gran Canaria wygrała 85:76, a Balcerowski zdobył 9 punktów trafiając 3 razy za 3 punkty, w zaledwie 4 próbach. Miał też 5 zbiórek w 19 minut.

Olek Balcerowski ha llegado a la #LigaEndesa para quedarse. ¡Tres triplazos en su segundo partido en la competición! pic.twitter.com/99ET2Y35AC — Liga Endesa (@ACBCOM) March 16, 2019

Wygrał także bezpośredni pojedynek polskich zawodników z Adamem Waczyńskim, który dla przegranych zdobył 8 punktów. Kapitan reprezentacji wyszedł z ławki i grał przez 16 minut.

Balcerowski niewątpliwie skorzystał na zmianie trenera. Po dwóch tak udanych występach ciężko przypuszczać, by Pedro Martinez odsunął go na koniec ławki. Do duża szansa dla wciąż 18-letniego Polaka na zebranie cennego doświadczenia już w tym sezonie.

Gran Canaria pomimo udziału w Eurolidze, ma spore problemy w lidze hiszpańskiej. Ma tylko jedno zwycięstwo więcej niż zespół znajdujący się w strefie spadkowej. Stawianie na Balcerowskiego w takim momencie świadczy o sporej odwadze Martineza, ale i sporym potencjale, jaki drzemie w Polaku.

